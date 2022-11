Trofa: Chuva intensa deixa N14 alagada

O Desportivo S.Cosme, de Vila Nova de Famalicão, afirma estar disponível para contratar Cristiano Ronaldo.

O jogador português que, por estes dias está no Catar para disputar o campeonato do mundo, rescindiu contrato com o Manchester United e está live para assinar por outro clube.

A popular coletividade de S. Cosme do Vale, depois de em 2021 ter também equacionado a contratação de Messi, na altura também sem clube, abre agora as suas portas ao melhor jogador do mundo da atualidade.

O clube continua a mostrar “olho” para os melhores jogadores do mundo e, por certo, que aguarda uma resposta favorável de CR7, consciente que são muitos os interessados na contratação do craque. Contudo, a Cidade Hoje sabe que existe uma forte ligação de dirigentes do S.Cosme a Dolores Aveiro, mãe de Cristiano. 😊