Trofa: Construção da Variante à Nacional 14 condiciona o trânsito a partir de quarta-feira

Famalicão: Ferrugem do Chef Renato Cunha eleito Restaurante do Ano

O Restaurante Ferrugem, localizado na freguesia de Portela, em Famalicão, foi eleito Restaurante do Ano nos prémios da Revista Vinhos.

A notícia foi revelada esta sexta-feira, em cerimónia que lotou a Sala do Arquivo do Centro de Congressos da Alfândega do Porto ao reunir cerca de um milhar de convidados.

O Ferrugem apresenta-se como um espaço de celebração gastronómica que tem como principais ingredientes o conforto, a hospitalidade e o compromisso entre o produto, a narrativa e o conhecimento.