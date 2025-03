Trofa: Consultas de saúde oral gratuitas para os mais carenciados

No último fim de semana, Vila Nova de Famalicão foi uma das cidades onde a PSP fez detenções devido à condução sob o efeito do álcool, a par de Braga e Guimarães. No total, sete pessoas foram detidas, com idades entre os 27 e 51 anos e taxas de álcool no sangue entre 1,31 e 2,35g, valores superiores ao permitido por lei.

E as detenções não ficaram por aqui, ainda no fim de semana, a PSP deteve três cidadãos com 17, 19 e 40 anos por conduzirem sem carta de condução, em Famalicão e também em Guimarães.

Todos os infratores foram notificados para comparecer junto dos respetivos Tribunais.