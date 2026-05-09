Trofa: Criança hospitalizada após incidente com caixa de desratização em Jardim de Infância

Uma criança de cinco anos, que frequenta o jardim de infância da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Trofa, foi hospitalizada por precaução após um incidente registado na manhã da última quarta-feira, 6 de maio.

O caso, conta a Trofa TV, aconteceu no recreio da instituição quando várias crianças se encontravam junto de uma caixa de desratização instalada no exterior do espaço. Segundo a direção do jardim de infância, uma das crianças terá colocado a mão no interior da caixa e levado depois a mão à boca.

As colaboradoras presentes no recreio afastaram imediatamente as crianças e foi acionado o protocolo de segurança. A criança foi encaminhada para o Hospital de Vila Nova de Famalicão, onde realizou uma lavagem ao estômago por prevenção.

O presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Trofa, confirmou que a criança permanece internada apenas por vigilância preventiva, não apresentando quaisquer sinais de intoxicação ou problemas de saúde.

Na sequência da ocorrência, a caixa de desratização foi retirada do recreio e os encarregados de educação foram informados do sucedido. A instituição garante ainda que todas as caixas existentes no recinto foram verificadas e que o espaço cumpre as normas de segurança e higiene.