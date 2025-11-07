Trofa dedica uma semana aos 27 anos da criação do Município

A Câmara Municipal da Trofa comemora o 27.º aniversário da criação do Município, entre os dias 17 e 23 de novembro, com um programa de atividades que celebra as conquistas alcançadas e a visão de futuro «para um território dinâmico e moderno».

As comemorações arrancam a 17 de novembro e o programa inclui o projeto Autarcas vão à Escola, que levará os eleitos municipais aos estabelecimentos de ensino, promovendo o diálogo com os alunos e incentivando a cidadania ativa.

No dia 19 de novembro, feriado municipal, decorre a sessão solene, às 11 horas, no Auditório do Fórum Trofa XXI. Na tarde deste dia, decorrerá a Tradicional Vitela Assada, nos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro, uma tradição que reúne a comunidade trofense num ambiente de partilha.

Durante a semana serão, ainda, entregues os Prémios de Mérito Escolar aos melhores alunos pelo seu empenho e dedicação.

O programa comemorativo inclui, também, o Passeio de Bicicletas Antigas e a entrega de Prémios do Concurso Lusófono, que valoriza a criatividade e a expressão literária no espaço da lusofonia.

As comemorações encerram no dia 23 de novembro, culminando uma semana de festa.

Desde a sua fundação, em 1998, a Trofa tem sido alvo de importantes investimentos e obras estruturantes que transformaram o concelho, dos quais se destacam a construção dos Paços do Concelho.

Para o futuro, a autarquia prepara novos investimentos, nomeadamente o Centro Cultural da Trofa, «um espaço de referência para a promoção da cultura, e o Parque de Real, que reforçará a qualidade de vida e o lazer das famílias trofenses».