Trofa dedica uma semana aos 27 anos da criação do Município

A Câmara Municipal da Trofa comemora o 27.º aniversário da criação do Município, entre os dias 17 e 23 de novembro, com um programa de atividades que celebra as conquistas alcançadas e a visão de futuro «para um território dinâmico e moderno».

As comemorações arrancam a 17 de novembro e o programa inclui o projeto Autarcas vão à Escola, que levará os eleitos municipais aos estabelecimentos de ensino, promovendo o diálogo com os alunos e incentivando a cidadania ativa.

No dia 19 de novembro, feriado municipal, decorre a sessão solene, às 11 horas, no Auditório do Fórum Trofa XXI. Na tarde deste dia, decorrerá a Tradicional Vitela Assada, nos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro, uma tradição que reúne a comunidade trofense num ambiente de partilha.

Durante a semana serão, ainda, entregues os Prémios de Mérito Escolar aos melhores alunos pelo seu empenho e dedicação.

O programa comemorativo inclui, também, o Passeio de Bicicletas Antigas e a entrega de Prémios do Concurso Lusófono, que valoriza a criatividade e a expressão literária no espaço da lusofonia.

As comemorações encerram no dia 23 de novembro, culminando uma semana de festa.

Desde a sua fundação, em 1998, a Trofa tem sido alvo de importantes investimentos e obras estruturantes que transformaram o concelho, dos quais se destacam a construção dos Paços do Concelho.

Para o futuro, a autarquia prepara novos investimentos, nomeadamente o Centro Cultural da Trofa, «um espaço de referência para a promoção da cultura, e o Parque de Real, que reforçará a qualidade de vida e o lazer das famílias trofenses».

Feira da Saúde da Trofa nos dias 14 e 15 de novembro

A Câmara Municipal da Trofa volta a organizar, nos dias 14 e 15 de novembro, a Feira da Saúde, nos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro.

Integrada na operação individual “Trofa + Saudável – Trofa + Feliz”, 1.ª Ação – Saúde para a Comunidade, esta iniciativa, que vai na segunda edição, é direcionada à população sénior, tendo como principal objetivo promover a saúde e a prevenção de doenças, através da informação, sensibilização e rastreios gratuitos. Para concretizar esta ação, o Município da Trofa conta com a colaboração de diversas entidades ligadas à área da saúde, preparadas para esclarecer dúvidas e fornecer aconselhamento especializado.

Ao longo dos dois dias, os visitantes poderão realizar vários rastreios gratuitos e obter aconselhamento personalizado sobre tensão arterial, colesterol, glicemia, oftalmologia, hipertensão ocular e glaucoma, obesidade, nutrição, audição, densitometria, espirometria, podologia, saúde oral, condição física, pneumologia, ortopedia e avaliação da pele, entre outros.

Além dos rastreios, o certame também contempla workshops e palestras, para promoção, conhecimento e a adoção de hábitos de vida mais saudáveis, e atividades físicas gratuitas.

Trofa disponibiliza salas de estimulação sensorial à comunidade

A Câmara Municipal da Trofa disponibiliza a toda a comunidade trofense duas Salas de Estimulação Sensorial – Snoezelen, localizadas na Escola Básica de Castro e na Escola Básica de Finzes.

Integrado no plano de Ação de Educação Especial – Trofa + Inclusiva, procura trazer benefícios para crianças e adultos com perturbações de desenvolvimento, limitações cognitivas, demência, autismo ou dificuldades de aprendizagem.

Segundo estudos, as salas Snoezelen têm demonstrado benefícios significativos no bem-estar físico e emocional dos utilizadores, contribuindo para a redução do stress e da ansiedade, melhoria da concentração e da comunicação, desenvolvimento da coordenação motora e aumento da autoestima e da autoconfiança.

O conceito Snoezelen proporciona um ambiente multissensorial seguro e controlado, que combina estímulos de luz, som, toque, aromas e imagens para promover autocontrolo, autonomia, relaxamento, descoberta e desenvolvimento pessoal. São explorados os sentidos primários – tato, paladar, visão, audição e olfato – sem recorrer às capacidades intelectuais.

As sessões podem ser realizadas individualmente ou em pequenos grupos, mediante marcação prévia. A autarquia espera que sirva os alunos com necessidades educativas especiais, os utentes das IPSS locais e qualquer cidadão trofense com necessidades específicas clinicamente comprovadas.

O acesso às salas Snoezelen é feito através de formulário próprio, disponibilizado pelo Gabinete da Saúde da Divisão de Educação da Câmara Municipal da Trofa, situado no Fórum Trofa XXI, que deverá ser preenchido por um técnico com formação especializada na área da educação (Equipa EMAEI e Docentes), da saúde ou da área social.

Rui Pedro Neves vence Prémio Alberto Sampaio

Rui Pedro Neves venceu o prémio de História Alberto Sampaio 2025, com o ensaio “O Domínio do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Formação, Composição e Exploração (1131-1181)”.

O vencedor será premiado com um valor monetário de seis mil euros e a publicação do seu estudo na Revista de Guimarães.

O anúncio foi feito pela Academia das Ciências de Lisboa, a quem estava confiada a direção científica do Prémio, que felicitou o vencedor «pelo seu trabalho notável e merecido reconhecimento».

A cerimónia de entrega do prémio está marcada para o dia 1 de dezembro, em Guimarães, na Sociedade Martins Sarmento.

Recorde-se que o prémio é patrocinado pelos Municípios de Famalicão, Braga e Guimarães e tem como objetivo incentivar à investigação nas disciplinas da História Social e Económica, mantendo viva a pessoa e obra de Alberto Sampaio.

Trofa recebe 1.º Encontro de Patologia Digestiva

Trofa acolhe o I Encontro da Patologia Digestiva da ULS Médio Ave, sob a temática “Cancro Gástrico – decisões práticas em tempos de integração”. Está marcado para o dia 7 de novembro, sexta-feira, no Fórum Trofa XXI.

Trata-se de uma organização do Serviço de Oncologia, Serviço de Cirurgia, Unidade de Gastroenterologia e o Núcleo de Enfermagem Médico-Cirúrgica em colaboração com os Cuidados Primários de Saúde da Unidade Local de Saúde do Médio Ave, com o apoio da Câmara Municipal da Trofa.

Destinado aos profissionais de saúde, o encontro tem como principal objetivo promover a formação médica contínua e o debate multidisciplinar sobre as doenças do foro digestivo, nomeadamente o cancro gástrico, envolvendo médicos e enfermeiros, e outros profissionais de saúde.

Segundo a ULS Médio Ave, o interesse passa por melhorar a qualidade dos cuidados prestados aos utentes, contribuindo para a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado da patologia digestiva da população.

Após a sessão de abertura, a manhã será dedicada a intervenções de vários oradores, numa vertente mais teórica. Durante a tarde, o encontro assumirá um carácter mais prático, com a realização de três workshops teórico-práticos dirigidos aos profissionais de saúde: “Ostomias de eliminação intestinal”, “Ostomias de alimentação (PEG) e preparação para exames endoscópicos” e “Quando a via oral é um problema – abordagem paliativa”.

Homem detido por tráfico de droga em Barcelos

Um homem de 24 anos foi detido pela GNR por tráfico de estupefacientes, na localidade de Lijó, concelho de Barcelos. A detenção ocorreu durante uma ação de patrulhamento, quando os militares abordaram um veículo suspeito estacionado num local isolado.

Durante a fiscalização, foi sentido um forte odor a droga proveniente do interior da viatura, o que levou à revista do condutor e à busca do carro. A operação resultou na apreensão de 36 doses de haxixe.

O suspeito foi constituído arguido e o caso foi remetido ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Família continua sem notícias de João Moreira, desaparecido há uma semana

Assinala-se hoje uma semana desde o desaparecimento de João Moreira, famalicense que não é visto desde domingo, 26 de outubro.

Segundo a família, João encontrava-se em tratamento numa clínica na zona das Caldas da Rainha e, nesse dia, teria apanhado um autocarro com destino ao Porto, para seguir depois viagem até casa, em Famalicão.

No momento do desaparecimento, trazia consigo um saco da Continental Mabor com alguma roupa. O caso foi participado às autoridades, que continuam as diligências de investigação para localizar o homem.