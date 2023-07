Trofa: Despiste de mota na A3 faz um ferido

Prémio grande do Euromilhões sai pela segunda semana seguida na mesma pastelaria em Braga

A sorte está na Pastelaria Novo Século, em Figueiredo, Braga.

Em duas semanas saíram dois grandes prémios do euromilhões. Segundo avança O Minho, a semana passada, foram entregues 164 mil euros do segundo prémio e, esta sexta-feira, saíram 110 mil euros do terceiro prémio.

No que diz respeito ao último felizardo, o proprietário do espaço avança ao O Minho que se te trata de um homem da freguesia, com 60 anos, e que o prémio “foi bem entregue”.