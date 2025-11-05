Trofa disponibiliza salas de estimulação sensorial à comunidade

A Câmara Municipal da Trofa disponibiliza a toda a comunidade trofense duas Salas de Estimulação Sensorial – Snoezelen, localizadas na Escola Básica de Castro e na Escola Básica de Finzes.

Integrado no plano de Ação de Educação Especial – Trofa + Inclusiva, procura trazer benefícios para crianças e adultos com perturbações de desenvolvimento, limitações cognitivas, demência, autismo ou dificuldades de aprendizagem.

Segundo estudos, as salas Snoezelen têm demonstrado benefícios significativos no bem-estar físico e emocional dos utilizadores, contribuindo para a redução do stress e da ansiedade, melhoria da concentração e da comunicação, desenvolvimento da coordenação motora e aumento da autoestima e da autoconfiança.

O conceito Snoezelen proporciona um ambiente multissensorial seguro e controlado, que combina estímulos de luz, som, toque, aromas e imagens para promover autocontrolo, autonomia, relaxamento, descoberta e desenvolvimento pessoal. São explorados os sentidos primários – tato, paladar, visão, audição e olfato – sem recorrer às capacidades intelectuais.

As sessões podem ser realizadas individualmente ou em pequenos grupos, mediante marcação prévia. A autarquia espera que sirva os alunos com necessidades educativas especiais, os utentes das IPSS locais e qualquer cidadão trofense com necessidades específicas clinicamente comprovadas.

O acesso às salas Snoezelen é feito através de formulário próprio, disponibilizado pelo Gabinete da Saúde da Divisão de Educação da Câmara Municipal da Trofa, situado no Fórum Trofa XXI, que deverá ser preenchido por um técnico com formação especializada na área da educação (Equipa EMAEI e Docentes), da saúde ou da área social.