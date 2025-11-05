Região

Trofa disponibiliza salas de estimulação sensorial à comunidade

camara trofa municipio

A Câmara Municipal da Trofa disponibiliza a toda a comunidade trofense duas Salas de Estimulação Sensorial – Snoezelen, localizadas na Escola Básica de Castro e na Escola Básica de Finzes.

Integrado no plano de Ação de Educação Especial – Trofa + Inclusiva, procura trazer benefícios para crianças e adultos com perturbações de desenvolvimento, limitações cognitivas, demência, autismo ou dificuldades de aprendizagem.

Segundo estudos, as salas Snoezelen têm demonstrado benefícios significativos no bem-estar físico e emocional dos utilizadores, contribuindo para a redução do stress e da ansiedade, melhoria da concentração e da comunicação, desenvolvimento da coordenação motora e aumento da autoestima e da autoconfiança.

O conceito Snoezelen proporciona um ambiente multissensorial seguro e controlado, que combina estímulos de luz, som, toque, aromas e imagens para promover autocontrolo, autonomia, relaxamento, descoberta e desenvolvimento pessoal. São explorados os sentidos primários – tato, paladar, visão, audição e olfato – sem recorrer às capacidades intelectuais.

As sessões podem ser realizadas individualmente ou em pequenos grupos, mediante marcação prévia. A autarquia espera que sirva os alunos com necessidades educativas especiais, os utentes das IPSS locais e qualquer cidadão trofense com necessidades específicas clinicamente comprovadas.

O acesso às salas Snoezelen é feito através de formulário próprio, disponibilizado pelo Gabinete da Saúde da Divisão de Educação da Câmara Municipal da Trofa, situado no Fórum Trofa XXI, que deverá ser preenchido por um técnico com formação especializada na área da educação (Equipa EMAEI e Docentes), da saúde ou da área social.

Rui Pedro Neves vence Prémio Alberto Sampaio

Rui Pedro Neves venceu o prémio de História Alberto Sampaio 2025, com o ensaio “O Domínio do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Formação, Composição e Exploração (1131-1181)”.

O vencedor será premiado com um valor monetário de seis mil euros e a publicação do seu estudo na Revista de Guimarães.

O anúncio foi feito pela Academia das Ciências de Lisboa, a quem estava confiada a direção científica do Prémio, que felicitou o vencedor «pelo seu trabalho notável e merecido reconhecimento».

A cerimónia de entrega do prémio está marcada para o dia 1 de dezembro, em Guimarães, na Sociedade Martins Sarmento.

Recorde-se que o prémio é patrocinado pelos Municípios de Famalicão, Braga e Guimarães e tem como objetivo incentivar à investigação nas disciplinas da História Social e Económica, mantendo viva a pessoa e obra de Alberto Sampaio.

Trofa recebe 1.º Encontro de Patologia Digestiva

Trofa acolhe o I Encontro da Patologia Digestiva da ULS Médio Ave, sob a temática “Cancro Gástrico – decisões práticas em tempos de integração”. Está marcado para o dia 7 de novembro, sexta-feira, no Fórum Trofa XXI.

Trata-se de uma organização do Serviço de Oncologia, Serviço de Cirurgia, Unidade de Gastroenterologia e o Núcleo de Enfermagem Médico-Cirúrgica em colaboração com os Cuidados Primários de Saúde da Unidade Local de Saúde do Médio Ave, com o apoio da Câmara Municipal da Trofa.

Destinado aos profissionais de saúde, o encontro tem como principal objetivo promover a formação médica contínua e o debate multidisciplinar sobre as doenças do foro digestivo, nomeadamente o cancro gástrico, envolvendo médicos e enfermeiros, e outros profissionais de saúde.

Segundo a ULS Médio Ave, o interesse passa por melhorar a qualidade dos cuidados prestados aos utentes, contribuindo para a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado da patologia digestiva da população.

Após a sessão de abertura, a manhã será dedicada a intervenções de vários oradores, numa vertente mais teórica. Durante a tarde, o encontro assumirá um carácter mais prático, com a realização de três workshops teórico-práticos dirigidos aos profissionais de saúde: “Ostomias de eliminação intestinal”, “Ostomias de alimentação (PEG) e preparação para exames endoscópicos” e “Quando a via oral é um problema – abordagem paliativa”.

Homem detido por tráfico de droga em Barcelos

Um homem de 24 anos foi detido pela GNR por tráfico de estupefacientes, na localidade de Lijó, concelho de Barcelos. A detenção ocorreu durante uma ação de patrulhamento, quando os militares abordaram um veículo suspeito estacionado num local isolado.

Durante a fiscalização, foi sentido um forte odor a droga proveniente do interior da viatura, o que levou à revista do condutor e à busca do carro. A operação resultou na apreensão de 36 doses de haxixe.

O suspeito foi constituído arguido e o caso foi remetido ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Família continua sem notícias de João Moreira, desaparecido há uma semana

Assinala-se hoje uma semana desde o desaparecimento de João Moreira, famalicense que não é visto desde domingo, 26 de outubro.

Segundo a família, João encontrava-se em tratamento numa clínica na zona das Caldas da Rainha e, nesse dia, teria apanhado um autocarro com destino ao Porto, para seguir depois viagem até casa, em Famalicão.

No momento do desaparecimento, trazia consigo um saco da Continental Mabor com alguma roupa. O caso foi participado às autoridades, que continuam as diligências de investigação para localizar o homem.

Smokey, o gato que desapareceu durante quatro meses e reapareceu… a 60km de casa

Durante quatro meses, o silêncio e a incerteza acompanharam uma família do Porto que nunca perdeu a esperança de voltar a ver o seu gato, o Smokey. O felino, desaparecido de casa, foi encontrado em Braga, a cerca de 60 quilómetros do local onde vivia, graças a uma corrente de solidariedade que ligou pessoas, associações e corações generosos.

O reencontro só foi possível porque uma senhora de Braga, ao encontrar o animal, não lhe ficou indiferente. Acolheu-o, cuidou dele e entrou em contacto com a associação Abandoned Pets que rapidamente fez a ponte com os donos. Foi assim que o Smokey, magro mas bem tratado, regressou finalmente a casa.

Durante os longos meses de procura, a família contou com a ajuda de voluntários e amantes dos animais que se mobilizaram para tentar localizar o gato desaparecido. “Tivemos a sorte de conhecer pessoas fantásticas, que de forma totalmente abnegada resgatam animais e cuidam deles. Pessoas de bom coração”, conta a dona de Smokey, emocionada com a rede de apoio que encontrou.

Mas nem todas as histórias que surgiram pelo caminho foram felizes. “Também ficámos a conhecer histórias tristes que me fazem duvidar da ‘humanidade humana’”, admite, num desabafo.

O reencontro com Smokey marca o fim de uma aventura longa e cheia de incertezas, mas também o triunfo da esperança e da empatia. “Sei que para muitas pessoas é estranho que um bichinho possa ser objeto de tanto afeto, mas também sei que outras compreenderão bem o que digo”, diz a dona.

Mulher apaixonou-se na internet por falso Zé Amaro: Deu-lhe mais de 250 mil euros

Um homem de 45 anos, que vivia em França, foi apanhado em flagrante esta quinta-feira no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. É suspeito de burla qualificada, branqueamento de capitais e associação criminosa.

Segundo a Polícia Judiciária, o homem enganou uma mulher de 64 anos e conseguiu tirar-lhe mais de 250 mil euros. Fingiu ser um artista famoso com quem a vítima pensava manter uma relação amorosa desde 2022.

O Jornal de Notícias conta que o burlão se fazia passar por Zé Amaro, conhecido como o “cowboy português”. O cantor disse ao jornal que não sabia de nada, mas ficou satisfeito com a ação da PJ.

O dinheiro foi entregue por transferência bancária, compra de cartões de criptomoedas e também em encontros pessoais. O homem foi detido quando tentava receber mais 25 mil euros e tinha consigo vários telemóveis e outros objetos usados no esquema.

O suspeito vai agora ser ouvido por um juiz para decidir que medidas de coação lhe serão aplicadas.