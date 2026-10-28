A Câmara Municipal da Trofa mantém o selo “Município de Excelência para Viver em Igualdade”, biénio 2026-2027. Uma distinção que recebe pelo segundo ano consecutivo, atribuído pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG).

O Prémio “Viver em Igualdade” reconhece as boas práticas desenvolvidas pelas autarquias na integração da perspetiva de género nas políticas públicas, na governação local e na relação com a comunidade, promovendo a igualdade, a cidadania e a não discriminação.

A cerimónia de entrega dos prémios decorreu esta segunda-feira, 26 de outubro, na Casa da Música, no Porto. Entre os 308 municípios portugueses, 56 autarquias foram distinguidas, sendo a Câmara Municipal da Trofa uma das cinco autarquias da Área Metropolitana do Porto a receber este reconhecimento.