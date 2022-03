Trofa: Edifício da Junta de Freguesia do Muro completa 110 anos de história

O presidente da Distrital de Braga do PSD, Paulo Cunha, está orgulhoso da resposta solidária dada pelo distrito à situação vivida na Ucrânia. «Agora é a hora de recebermos com dignidade todos aqueles que venham até nós, depois de um percurso de sofrimento», salientou.

O líder distrital observou que em todos os concelhos houve «manifestações de solidariedade por parte da população, que de forma pronta respondeu afirmativamente».

Também regista com apreço a forma como as autarquias se organizaram para receber imigrantes daquele país. «Uma vez mais, e à semelhança do que acontecera há cerca de dois anos, com o surgimento da pandemia que ainda hoje nos afeta, Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia souberam liderar as suas comunidades, pelo exemplo das suas boas práticas», disse Paulo Cunha.

Mas, depois das respostas mais imediatas, de ajuda aos refugiados, o líder do PSD avança que é preciso pensar a longo prazo. «Isso tem de passar pela criação de condições condignas na habitação e no trabalho. Também aqui acredito que o distrito e todos os minhotos irão responder à altura», afirmou ainda Paulo Cunha.