A Câmara Municipal da Trofa foi distinguida, pelo quinto ano consecutivo, como ‘Município Amigo do Desporto’ e ‘Autarquia Solidária’, prémios atribuídos pela plataforma Cidade Social, entidade que promove a partilha de boas práticas, o reconhecimento de iniciativas e a formação no âmbito dos modelos de intervenção pública nas áreas do desporto e da ação social.

O galardão ‘Município Amigo do Desporto’ é um reconhecimento público das práticas e políticas desenvolvidas pelas autarquias que criam oportunidades de participação desportiva para diferentes públicos, incentivando a adoção de um estilo de vida saudável e ativo.

A distinção ‘Autarquia Solidária’ reconhece os municípios e freguesias que desenvolvem iniciativas comunitárias capazes de construir uma sociedade mais solidária e equitativa, promovendo a inclusão, a coesão social e o bem-estar da população.

“A renovação destas distinções, pelo quinto ano consecutivo, representa o reconhecimento do trabalho que o Município da Trofa tem desenvolvido para promover uma comunidade mais ativa, saudável, inclusiva e solidária. O desporto e a ação social são áreas fundamentais para melhorar a qualidade de vida das pessoas, criar oportunidades e reforçar os laços de comunidade. Estes galardões são também um incentivo para continuarmos a desenvolver políticas e iniciativas que respondam às necessidades da população e que contribuam para uma Trofa com mais qualidade de vida para todos”, afirmou o Presidente da Câmara Municipal da Trofa, Sérgio Araújo.