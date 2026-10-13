Vai ser inaugurada dia 31 de outubro, pelas 18h00, a exposição “Formas Cruzadas”, de Beatriz Moniz e Graça Costa. O evento vai ter lugar na Casa da Cultura da Trofa.

A mostra reúne trabalhos de pintura e joalharia desenvolvidos ao longo dos percursos artísticos das duas autoras e pode ser visitada até ao dia 28 de novembro. A natureza é uma das principais fontes de inspiração, estando presente nas formas, cores, texturas e elementos utilizados pelas artistas.

Beatriz Moniz é professora, natural de Vila Nova de Famalicão, e residente na Trofa desde os primeiros anos de vida. Desenvolveu o gosto pela pintura, frequentou ateliers e trabalhou com diferentes mestres onde adquiriu conhecimentos e técnicas artísticas. No seu trabalho, a natureza tem um papel importante, dando origem a formas e elementos que são depois explorados através da pintura.

Graça Costa, natural de Paços de Ferreira, viveu e trabalhou na Trofa. Depois de terminar a carreira no ensino, encontrou na joalharia uma nova área de expressão artística. As suas peças são únicas e valorizam o trabalho artesanal. Inspiradas nas formas inesperadas associadas a Calder, exploram diferentes formas e soluções.

Desta forma, a exposição coloca em conjunto duas áreas artísticas distintas, a pintura e a joalharia, através do trabalho de duas autoras com percursos ligados à Trofa.