Cultura, Região

Trofa: Festival de Teatro prossegue com sessões para o público escolar e familiar

O Festival de Teatro da Trofa continua a animar o Concelho com uma programação diversificada que tem levado o teatro a diferentes espaços e públicos. Após as primeiras apresentações realizadas no início do mês, a iniciativa prossegue com espetáculos dedicados ao público infantil e familiar, culminando a 27 de março com a celebração do Dia Mundial do Teatro.

A edição deste ano arrancou no dia 7 de março, com o espetáculo itinerante de teatro de rua “Trans(h)umância”, apresentado pela companhia Kopinxas, que percorreu o Mercado da Feira, o Largo do Catulo e a Praceta do Lírio Amarelo, levando o teatro para o espaço público e aproximando a arte da comunidade.

A programação prosseguiu no dia 14 de março, com a peça “Fatos do Neca”, apresentada pelo TEAM – Teatro Experimental Amador do Muro, no Salão Paroquial do Muro, que registou forte adesão do público.

Nos próximos dias, o festival dedica especial atenção ao público mais jovem, com espetáculos dirigidos às escolas do concelho. No quarta-feira, dia 18 de março, o Salão Paroquial de Alvarelhos recebe duas sessões da peça “O Pintinho Feio”, pela Produção Teatro, destinadas a alunos do 1.º ciclo. Já na quinta-feira, dia 19, no mesmo espaço, será apresentada a peça “Sebastião – O Caranguejo Fora do Mar”, pela Companhia Teatro Truta e Meia, em sessões dirigidas ao pré-escolar.

No sábado, dia 21, pelas 21h30, ocorre o espetáculo “Os Addams, Uma Família de Espantar”, apresentado pela ALVA – Escola de Artes de Palco, também no Salão Paroquial de Alvarelhos, que já está esgotado.

O festival termina no dia 27 de março, com a celebração do Dia Mundial do Teatro, através da realização da Hora do Conto Teatral, dinamizada pela ALVA – Escola de Artes de Palco, às 10h00, na Casa da Cultura.

Promovido pela Câmara Municipal da Trofa, o Festival de Teatro pretende aproximar o público das artes performativas, incentivar a participação cultural e valorizar o trabalho desenvolvido pelas companhias e grupos de teatro.

A entrada nos espetáculos é gratuita, mediante levantamento prévio de bilhete ou convite, disponível na Casa da Cultura da Trofa, no Polo do Coronado ou junto dos grupos participantes, exceto nas sessões destinadas exclusivamente ao público escolar.

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Famalicão: “Está Tudo Bem” é o novo single da Matilde Batista (c/vídeo)

A artista famalicense Matilde Batista lançou, no dia 13 de março, um novo single. “Está Tudo Bem” fala de um amor não correspondido e sinaliza uma nova visão artística e mais madura da jovem cantautora.

O videoclipe, produzido pelo The Village e idealizado pela Matilde, mostra, de forma leve e divertida, a rede amorosa descrita na música. No vídeo oficial surgem algumas cenas que, afinal, levam o público a questionar se estará mesmo tudo bem.

Este trabalho representa mais um passo importante na carreira de Matilde Batista que, em março do ano passado, em Delães, apresentou o seu primeiro álbum de originais – “Palavras Cor-de-Rosa” -,

Veja o vídeo de “Está Tudo Bem”.

Trofa: Oficina de ilustração e exposição na Biblioteca Municipal

A biblioteca municipal da Trofa promove este sábado, dia 21 de março, um conjunto de iniciativas dedicadas à ilustração e à literatura infantil, com uma oficina criativa dirigida a crianças e a inauguração de uma exposição dedicada ao livro vencedor do Concurso Lusófono da Trofa 2024.

A programação tem início às 10h30, com a realização de uma oficina de ilustração orientada por Gabriela Araújo, ilustradora vencedora da última edição do Concurso Lusófono da Trofa. Sob o tema “Quão difícil é apanhar uma galinha em fuga?”, a atividade convida as crianças entre os 6 e os 10 anos, acompanhada por um adulto, a explorar o universo da ilustração de forma criativa e divertida.

Da parte da tarde, pelas 16h00, será inaugurada uma exposição dedicada ao livro vencedor “A velha, o cão, o gato e a galinha”, onde os visitantes poderão conhecer não só a obra final, mas também o processo criativo que esteve na origem da sua ilustração.

As inscrições para a oficina de ilustração podem ser feitas através do email biblioteca@mun-trofa.pt

Famalicão: Abílio Dias reconduzido na presidência do Orfeão Famalicense

Os associados do Orfeão Famalicense, reunidos em Assembleia Geral ordinária, no dia 9 de março, reconduziram Abílio Nogueira Dias na presidência da direção. O mesmo aconteceu com o secretário, Carlos Pinho; o tesoureiro, Adão Oliveira, e os vogais Fernando Moreira e Joaquim Carvalho. A equipa ficou completa com a vice-presidência entregue a Avelino Varanda Gonçalves e com o vogal, César Ferreira.

A nova direção vai gerir o Orfeão Famalicense no triénio 2026/28. Na mesa da Assembleia Geral continuam Pedro Álvares Ribeiro, como presidente, e Alberto Ezequiel Silva como secretário. A vice-presidência é ocupada, agora, por Bernardino Martins.

No Conselho Fiscal continuam Laurentino Martins, José Vieira e Hermes Vidal, presidente e vogais respetivamente.

A direção artística continua a pertencer ao professor Fernando Dantas Moreira, que tem como adjunto Filipe Gomes.

Além da eleição (com uma única lista), na agenda de trabalhos contava ainda a apresentação e votação do relatório de atividades e contas referente ao ano de 2025. Documentos aprovados por unanimidade.

No ano em que comemora 110 anos de fundação, o Orfeão Famalicense reafirma o seu compromisso em honrar a cidade e o concelho de Vila Nova de Famalicão através da música coral, organizando algumas iniciativas para celebrar a efeméride e participando noutras, como acontecerá já no próximo domingo, às 17h00 na basílica do Bom Jesus do Monte, em Tenões, na cidade de Braga.

Segue-se, no dia 28, o concerto com a Banda de Famalicão, na Igreja Matriz (nova) de Vila Nova de Famalicão, onde conta com a participação no mínimo 110 homens.

Tentativas de burla telefónica levam Junta de Freguesia a emitir alerta

A Junta de Freguesia de Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte de Fralães alertou para a existência de tentativas de burla telefónica dirigidas a estabelecimentos comerciais da União de Freguesias.

Segundo a autarquia, têm sido registadas chamadas suspeitas em que os interlocutores tentam obter pagamentos imediatos ou dados pessoais e bancários, fazendo-se passar por entidades oficiais, fornecedores ou serviços públicos.

Perante esta situação, a Junta recomenda aos comerciantes e à população em geral que confirmem sempre a veracidade das chamadas antes de fornecer qualquer informação ou efetuar pagamentos.

Em caso de suspeita, a recomendação é não fornecer dados, terminar a chamada e contactar de imediato a GNR.

 

A Junta de Freguesia sublinha que a segurança da comunidade é uma prioridade e apela à partilha deste alerta para que mais pessoas estejam atentas a possíveis tentativas de burla.

Condutor morre ao ser atropelado pelo próprio camião em Laundos

Um homem morreu, na manhã desta sexta-feira, em Laundos, no concelho da Póvoa de Varzim, depois de ter sido atropelado por um veículo pesado que se encontrava a tentar reparar na via pública.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, citada pela agência Lusa, a vítima era o condutor do camião. O homem terá detetado uma avaria enquanto seguia viagem e decidiu imobilizar o veículo para tentar resolver o problema.

As circunstâncias exatas do acidente ainda não são conhecidas. No entanto, admite-se que o pesado se tenha movimentado quando o condutor realizava trabalhos de reparação, acabando por o atingir.

O alerta para o acidente foi dado por volta das 08h00. No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim, o INEM, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Cruz Vermelha.

Manuel Moreira está desaparecido desde esta quinta-feira

Um homem está desaparecido desde o início da tarde desta quinta-feira em São Martinho do Campo, no concelho de Santo Tirso.

Segundo informações divulgadas pelo Diário de Santo Tirso, o desaparecido chama-se Manuel Cardoso Moreira e foi visto pela última vez por volta do meio-dia.

De acordo com o alerta partilhado, Manuel Cardoso Moreira saiu de casa ao volante de um Peugeot cinzento, com a matrícula 64-62-NR, e ainda não regressou.

As autoridades e familiares apelam a quem tenha visto o veículo ou tenha qualquer informação relevante que entre em contacto através do número 916 299 907 ou com o posto de autoridades mais próximo da sua área de residência.