Trofa: Grupo invade garagem para roubar carros mas acabam filmados

Durante a madrugada de sexta-feira, várias viaturas foram assaltadas no interior de uma garagem situada no Edifício Ópera, na Rua Dom Pedro V, na Trofa.

Segundo avançou a Trofa TV, dois homens entraram no espaço e causaram estragos em diversos carros. As câmaras de videovigilância registaram o momento do crime, permitindo ver um dos suspeitos a forçar um Mercedes com recurso a uma chave de fendas.

Apesar de estarem de cara descoberta, os indivíduos mostraram sinais de alguma preparação, utilizando luvas e uma lanterna — esta última segurada com a boca por um deles. Após se aperceberem de que estavam a ser filmados, colocaram-se em fuga.

Ainda assim, antes de abandonarem o local, já tinham furtado objetos de outros veículos. Os prejuízos ainda estão a ser contabilizados.