Um homem, com cerca de 40 anos, foi detido pela GNR, na noite deste domingo, na Trofa, por suspeita de sequestro de uma criança de 10 anos. O caso aconteceu nas casas de banho do Parque de Nossa Senhora das Dores, por volta das 23h20, avança o jornal O Notícias da Trofa.
De acordo com a mesma fonte, que cita relatos de populares, a criança foi à casa de banho, junto ao parque infantil, onde terá sido abordada por um homem. O suspeito terá agarrado o menor quando este tentou sair, mas a criança conseguiu fugir e correu para junto da irmã, a chorar.
O pai alertou os militares da GNR presentes no local, que procuraram o suspeito e o localizaram pouco depois, junto às casas de banho.
O homem, de nacionalidade indiana, foi constituído arguido e notificado para comparecer a tribunal.