Trofa inaugura Aldeia de Natal esta segunda-feira

A Aldeia de Natal da Trofa é inaugurada esta segunda-feira, 1 de dezembro, e volta a transformar os Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro num cenário cheio de luz, cor e espírito festivo. O evento, de entrada gratuita, decorre até 31 de dezembro e promete encantar famílias e visitantes de todas as idades.

Entre os principais atrativos estão a Casa do Pai Natal, a Pista de Gelo, a Feira do Livro e o Mercadinho de Natal, onde os visitantes encontram artesanato e produtos locais ideais para presentes de última hora. O recinto conta também com várias diversões, como a Mini Roda e o Carrossel Francês, além de uma zona de street food e espaços decorados para fotografias em família.

O Comboio de Natal, o Presépio tradicional e a grande Árvore de Natal completam o ambiente mágico que marca esta quadra no concelho. Ao longo do mês, a programação inclui música, performances e o habitual “Pai Natal sobre Rodas”, que leva a festa a várias freguesias.