Trofa inaugura Distribuidora XXI e Ciclovia Norte na noite desta sexta-feira

O Município da Trofa organiza, a 21 de junho, a tradicional Festa dos Santos Populares, no Fórum Trofa XXI, com a presença das IPSS´s do concelho.

Após interrupção de dois anos devido à pandemia COVID-19, a edição deste ano conta com a participação das instituições particulares de solidariedade social do concelho, juntando mais de 100 idosos. A novidade será o Desfile de Marchas Populares de S. João nas imediações do Fórum Trofa XXI.

A Festa dos Santos Populares começa ao início da tarde com as marchas protagonizadas pelas IPSS´s, seguindo-se um tradicional baile, terminando com um lanche convívio, entre todos os participantes. Será uma tarde diferente. «Sentimos que as Instituições têm vindo a trabalhar para proporcionar uma grande festa para a população “menos jovem” da Trofa», refere, Lina Ramos, Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal da Trofa.

Com o objetivo de proporcionar uma tarde diferente à população mais idosa, a Câmara Municipal tem previsto um conjunto de ações e iniciativas que visam mais momentos de lazer e convívio e combate à solidão ao longo do ano de 2022.