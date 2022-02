Trofa inaugura projeto escolar “We Love Sports”

Na manhã do dia 23 de fevereiro, pelas 10h30, decorre a inauguração do projeto escolar “We Love Sports”, um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo Jovem da Trofa em 2020. O momento terá lugar no recinto desportivo exterior da Escola Secundária da Trofa e contará com a presença do presidente da Câmara Municipal, Sérgio Humberto.

“We Love Sports” é uma ideia dos jovens Carolina Ferreira e Pedro Carvalho, apresentada com o apoio da Associação de Pais da Escola Secundária da Trofa, e será concretizado pelo Município trofense, num investimento de 7500 euros.

O projeto surgiu da motivação dos alunos e dos seus professores pela prática desportiva e pela necessidade de ter melhores condições no estabelecimento de ensino, quer na quantidade quer na qualidade dos materiais. Por uma prática desportiva mais segura e mais saudável, foi apresentada uma lista com materiais em falta, que permitirá agora aos vencedores equipar a Escola Secundária da Trofa.

Convidar os jovens do concelho a apresentar as suas opiniões e contributos, apelando simultaneamente à prática de um espírito democrático, é o objetivo do Orçamento Participativo Jovem da Trofa. A edição de 2022 já está em marcha e possibilitará aos projetos mais votados a concretização das suas propostas, graças ao apoio da Câmara Municipal. «O Orçamento Participativo Jovem é uma iniciativa que continua a ser uma aposta no nosso Município. É um convite direto à promoção do desenvolvimento social e da cidadania dos jovens, bem como ao aprofundamento do diálogo entre eleitos municipais e esta faixa etária. Este convite para que apresentem o seu projeto, e de certa forma deixem a sua marca na história da Trofa, é um reforço importante da participação democrática concelhia», destaca o presidente da Câmara Municipal, Sérgio Humberto.