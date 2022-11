Trofa: “Incorporart” junta diversos estilos culturais num só espetáculo

Qual o meio de transporte mais rápido entre Braga e Guimarães: o comboio ou a bicicleta? A direção da Organização Regional de Braga do PCP fez o teste, para servir de argumento no debate da especialidade do Orçamento de Estado para 2023.

O objetivo do PCP é mostrar o quanto é importante a ligação direta por comboio entre Braga e Guimarães.

O trajeto de bicicleta foi feito por João Oliveira; enquanto a delegação do PCP apanhou o comboio em Braga pelas 11h34m, fazendo transbordo para Guimarães em Lousado. A chegada a Guimarães foi às 13h52. A viagem demorou 2h18 minutos. O “ciclista” partiu também da Estação Ferroviária de Braga às 11h34, fez o percurso pela estrada nacional, tendo chegado à Estação de Guimarães às 12h49. A viagem demorou 1h15 minutos, menos 1h03 minutos.

Os comunistas quiseram provar que a falta de ligação direta entre Braga e Guimarães dificulta o uso do comboio. «Este facto constitui um incompreensível absurdo ferroviário e demonstra a falta de planeamento estratégico para o transporte ferroviário na região de Braga», alertam os comunistas. «Note-se que aquando da modernização recente nas duas linhas que servem Braga e Guimarães, nem tampouco se acautelou a localização das duas estações de modo a facilitar um futuro fecho da malha», acrescentam.

Os eleitos do PCP deixam um desafio: «a votação da proposta do PCP será também um momento de clarificação do compromisso com o desenvolvimento regional dos deputados do PS, PSD, CHEGA e IL eleitos pelo distrito de Braga».

Na iniciativa participaram, entre outros eleitos e dirigentes do PCP, Bárbara Barros, vereadora da Câmara de Braga, e Torcato Ribeiro, membro da Assembleia Municipal de Guimarães.

Na opinião destes militantes do PCP, são necessárias medidas do Governo que motivem o uso do comboio, para dinamizar a economia «numa zona do país com uma densidade populacional elevada, um povoamento difuso e uma malha industrial constituída por muitas pequenas e médias empresas dispersas».