A Escola de Arte Sacra de São Mamede do Coronado, instalada no antigo Jardim de Infância de Feira Nova, volta a acolher o Curso de Escultura e Pintura de Arte Sacra, cuja 3.ª edição dá continuidade a um projeto formativo dedicado à salvaguarda de um dos ofícios mais emblemáticos da identidade cultural do Concelho da Trofa.

A formação especializada promovida pela Câmara Municipal da Trofa e pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) está com inscrições abertas.

Ao longo de várias décadas, o Vale do Coronado afirmou-se como um dos principais centros nacionais de produção de imagens de vulto devocionais em madeira. Recorde-se que a imagem de Nossa Senhora, na Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima foi criada pelo mestre santeiro José Ferreira Thedim, em S. Mamede do Coronado, em 1920. Depois desta criação seguiram-se a Virgem Peregrina e o Sagrado Coração de Maria.

Com uma carga horária de 1 275 horas, a formação destina-se a pessoas em situação de desemprego, bem como a candidatos com o 12.º ano de escolaridade ou superior, interessados em ofícios ligados à madeira, estudantes do ensino superior e licenciados nas áreas de Artes e Restauro.

As sessões vão decorrer cinco dias por semana, entre as 09h00 e as 17h00, e incluem um conjunto de apoios sociais, nomeadamente bolsa de formação, subsídio de refeição, reembolso das despesas de transporte efetuadas em transporte público ou subsídio de transporte quando aplicável, bem como subsídio de acolhimento no caso de descendentes a cargo.

As inscrições podem ser feitas através do IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional ou do email se.santotirso@iefp.pt.