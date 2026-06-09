Trofa lança Campos de Férias com desporto e diversão

Nos dias 29 e 30 de junho decorrem as I Jornadas da Educação – Trofa 2026 sob o tema “Cada Escola, uma Boa Escola: construir o futuro da educação na Trofa”. A iniciativa municipal vai decorrer no Auditório Fórum Trofa.
As inscrições podem ser feitas até ao dia 13 de junho aqui.
Ao longo dos dois dias serão abordados temas como a autonomia das escolas, a qualidade dos resultados, a inovação pedagógica, o ensino profissional e o papel dos professores na transformação do sistema educativo.
“A educação é o alicerce do desenvolvimento da Trofa. É através dela que criamos oportunidades, combatemos desigualdades e damos às nossas crianças e jovens ferramentas para construírem o seu próprio futuro. Investir na educação é investir na dignidade e na esperança de toda a comunidade”, afirma o Presidente da Câmara, Sérgio Araújo.
O programa inclui conferências e debates com especialistas como Miguel Santos Guerra que vai conduzir a conferência de abertura, bem como momentos de reflexão moderados por Ilídia Cabral, promovendo uma análise aprofundada sobre o papel da escola na sociedade contemporânea.
A abertura contará ainda com a participação de Maria José Fernandes, reforçando a articulação entre políticas regionais e locais na promoção de uma educação mais inclusiva e próxima das necessidades reais do território.
O segundo dia será dedicado à valorização do papel dos professores e à partilha de projetos inovadores, culminando com a intervenção de António Sampaio da Nóvoa, uma das figuras mais reconhecidas na área da educação em Portugal, que traz uma reflexão sobre os desafios de pensar, construir e transformar a escola do futuro.
Conheça a programação completa:
29 DE JUNHO
09h00 – Receção dos Participantes
09h15 – Momento Cultural e Artístico | Alva
09h30 – Sessão de Abertura
Educação como prioridade estratégica para o território
Sérgio Araújo | Presidente da Câmara Municipal da Trofa
Maria José Fernandes | Vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte para a área da Educação*
10h00 – Conferência de Abertura
As novas feromonas da maçã: de que escola precisamos hoje?
Miguel Santos Guerra | Professor Jubilado da Universidade de Málaga
10h45 – Debate
Moderação: Ilídia Cabral | Diretora-Geral Pedagógica dos Colégios do Grupo Ribadouro
11h15 – Coffee break
11h30 – Momento Cultural e Artístico | Colégio da Trofa
11h30 – Território, Educação e Desenvolvimento – sinergias para a aprendizagem
Ilídia Cabral | Diretora-Geral Pedagógica dos Colégios do Grupo Ribadouro
12h45 – 14h30 – Intervalo para almoço
14h30 – Escola, autonomia e resultados: desafios do presente e do futuro
Perspetivas do ensino público e privado
Miguel Maia | Diretor do Agrupamento de Escolas da Trofa
Fernanda Cachada | Diretora do Agrupamento de Escolas de Coronado e Castro
Cristina Baptista | Presidente da Direção Pedagógica do Colégio da Trofa
Moderação: Isabel Cruz | Vereadora da Educação da Câmara Municipal da Trofa
15h45 – Ensino profissional e futuro do território: competências, emprego e inovação
Miguel Maia | Agrupamento de Escolas da Trofa – Formação Profissional
Adelino Santos | Diretor do CENFIM – Núcleo da Trofa
António Marques | Diretor da Escola Profissional do Infante – Trofa
José António Azevedo | Presidente da Associação Empresarial do Baixo Ave
Moderação: César Ferreira | Delegado regional do Norte, do Instituto, do Emprego e da Formação Profissional (IEFP)
16h30 – Sessão de Encerramento
Educação, território e competitividade local e metropolitana
Agostinho Branquinho | Primeiro-secretário da Área Metropolitana do Porto
30 DE JUNHO
09h00 – Receção dos Participantes
09h15 – Momento Cultural e Artístico | TROFAPROARTE – Conservatório de Música e Artes
9h45 | Partilha de práticas educativas: inovação, desafios e resultados
A Escola Precisa de Menos Ilhas e Mais Pontes: Novas dinâmicas de trabalho colaborativo nas equipas educativa | Albina Costa – Agrupamento de Escolas do Coronado e Castro
Escola Embaixadora do Parlamento Europeu | Alzira Pedrosa – Agrupamento de Escolas da Trofa
Campeonatos das Profissões – Reconhecimento Internacional da Formação Profissional | Adelino Santos – CENFIM da Trofa
Projeto Zidra | Gustavo Carvalho – Escola Profissional do Infante – Polo Trofa
Projeto Equipa Aprende + | Cláudia Matos – Direção Pedagógica do Colégio da Trofa
Moderação: Renato Carneiro | Professor e Diretor do Agrupamento de Escolas de Coronado e Castro (2013 a 2025)
11h00 – Coffee break
11h15 – Professores e futuro da educação: pensar, construir e transformar
António Sampaio da Nóvoa | Professor Catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e Reitor Honorário da Universidade de Lisboa
12h30 – Sessão de Encerramento
Compromisso e agenda de ação para a educação na Trofa
Sérgio Araújo | Presidente da Câmara Municipal da Trofa
14h30 – 16h30 | Roteiro educativo pelo Concelho
Opcional | Participação mediante inscrição prévia