Região

Trofa lança Campos de Férias com desporto e diversão

A Câmara Municipal da Trofa vai proporcionar às crianças e jovens do concelho, com idades entre os 6 e os 14 anos de idade, campos de férias para ocupação dos tempos livres. Decorrem entre 29 de junho e 31 de julho, cinco semanas de desporto e diversão.

Com vagas limitadas, as inscrições abrem no dia 9 de junho e podem ser efetuadas no Balcão de Atendimento do Aquaplace – Academia Municipal da Trofa.

As crianças e jovens terão oportunidade de experimentar andebol, atletismo, artes marciais, basquetebol, dança, desportos radicais, futebol, hipismo, rugby, padel, ténis, voleibol, além de participarem em atividades no Rates Park.

Para o presidente da Câmara Municipal da Trofa, Sérgio Araújo, esta é uma aposta que vai além da componente desportiva. «Os Campos de Férias da Trofa nascem com o objetivo de proporcionar às nossas crianças e jovens um verão ativo, saudável e repleto de experiências enriquecedoras. Queremos criar oportunidades para a prática desportiva, para o desenvolvimento de competências pessoais e sociais e para a criação de memórias que marquem positivamente esta fase tão importante da vida».

O autarca trofense destaca, ainda, a importância de criar respostas que apoiem as famílias durante o período de interrupção escolar.

 

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Trofa aprova plano municipal para reforçar prevenção de incêndios rurais

camara trofa municipio

A Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais da Trofa aprovou o Programa Municipal de Execução que define as ações, metas e estimativas financeiras orientadas para a prevenção de incêndios rurais, proteção da população e valorização do território face aos efeitos das alterações climáticas.

Entre os principais projetos previstos para 2026 destacam-se o Sistema de Informação Cadastral Simplificada, a gestão da rede secundária de faixas de gestão de combustível, a gestão de galerias ribeirinhas, a revisão e implementação das regras de defesa, o apoio à população na realização de queimas e queimadas, a comunicação especializada de proximidade, as práticas pedagógicas nos ensinos básico e secundário para o risco e a implementação das redes de defesa intermunicipais.

O documento articula prevenção, sensibilização, planeamento e intervenção operacional.

“Este é um instrumento muito importante para o futuro do nosso território e para a segurança da nossa população. O reconhecimento técnico agora obtido demonstra o trabalho rigoroso desenvolvido pela Autarquia da Trofa na área da prevenção e gestão integrada de fogos rurais, preparando o Concelho para responder de forma mais eficaz aos desafios associados às alterações climáticas e à proteção do território”, salienta Sérgio Araújo, Presidente da Câmara Municipal da Trofa.

Homem de 40 anos detido por furtos a três casas: Vai aguardar julgamento na cadeia

Um homem de 40 anos foi detido pela GNR no âmbito de uma investigação que passou pelo concelho de Famalicão e que visava o esclarecimento de três furtos qualificados em residências.

Os crimes foram registados no início deste ano em Vila das Aves, no concelho de Santo Tirso, tendo as diligências de investigação decorrido em vários concelhos da região, entre os quais Famalicão, Santo Tirso e Braga.

A operação permitiu identificar e localizar o suspeito, bem como recuperar um computador portátil. O homem foi detido na noite de segunda-feira e presente a tribunal no dia seguinte.

Após o primeiro interrogatório judicial, realizado no Tribunal de Matosinhos, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva. O processo continua agora sob investigação.

Trofa organiza jornadas dedicadas ao futuro da educação

Nos dias 29 e 30 de junho decorrem as I Jornadas da Educação – Trofa 2026 sob o tema “Cada Escola, uma Boa Escola: construir o futuro da educação na Trofa”. A iniciativa municipal vai decorrer no Auditório Fórum Trofa.

As inscrições podem ser feitas até ao dia 13 de junho aqui.

Ao longo dos dois dias serão abordados temas como a autonomia das escolas, a qualidade dos resultados, a inovação pedagógica, o ensino profissional e o papel dos professores na transformação do sistema educativo.

“A educação é o alicerce do desenvolvimento da Trofa. É através dela que criamos oportunidades, combatemos desigualdades e damos às nossas crianças e jovens ferramentas para construírem o seu próprio futuro. Investir na educação é investir na dignidade e na esperança de toda a comunidade”, afirma o Presidente da Câmara, Sérgio Araújo.

O programa inclui conferências e debates com especialistas como Miguel Santos Guerra que vai conduzir a conferência de abertura, bem como momentos de reflexão moderados por Ilídia Cabral, promovendo uma análise aprofundada sobre o papel da escola na sociedade contemporânea.

A abertura contará ainda com a participação de Maria José Fernandes, reforçando a articulação entre políticas regionais e locais na promoção de uma educação mais inclusiva e próxima das necessidades reais do território.

O segundo dia será dedicado à valorização do papel dos professores e à partilha de projetos inovadores, culminando com a intervenção de António Sampaio da Nóvoa, uma das figuras mais reconhecidas na área da educação em Portugal, que traz uma reflexão sobre os desafios de pensar, construir e transformar a escola do futuro.

Conheça a programação completa:

29 DE JUNHO

09h00 – Receção dos Participantes

09h15 – Momento Cultural e Artístico | Alva

09h30 – Sessão de Abertura

Educação como prioridade estratégica para o território

Sérgio Araújo | Presidente da Câmara Municipal da Trofa

Maria José Fernandes | Vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte para a área da Educação*

10h00 – Conferência de Abertura

As novas feromonas da maçã: de que escola precisamos hoje?

Miguel Santos Guerra | Professor Jubilado da Universidade de Málaga

10h45 – Debate

Moderação: Ilídia Cabral | Diretora-Geral Pedagógica dos Colégios do Grupo Ribadouro

11h15 – Coffee break

11h30 – Momento Cultural e Artístico | Colégio da Trofa

11h30 – Território, Educação e Desenvolvimento – sinergias para a aprendizagem

Ilídia Cabral | Diretora-Geral Pedagógica dos Colégios do Grupo Ribadouro

12h45 – 14h30 – Intervalo para almoço

14h30 – Escola, autonomia e resultados: desafios do presente e do futuro

Perspetivas do ensino público e privado

Miguel Maia | Diretor do Agrupamento de Escolas da Trofa

Fernanda Cachada | Diretora do Agrupamento de Escolas de Coronado e Castro

Cristina Baptista | Presidente da Direção Pedagógica do Colégio da Trofa

Moderação: Isabel Cruz | Vereadora da Educação da Câmara Municipal da Trofa

15h45 – Ensino profissional e futuro do território: competências, emprego e inovação

Miguel Maia | Agrupamento de Escolas da Trofa – Formação Profissional

Adelino Santos | Diretor do CENFIM – Núcleo da Trofa

António Marques | Diretor da Escola Profissional do Infante – Trofa

José António Azevedo | Presidente da Associação Empresarial do Baixo Ave

Moderação: César Ferreira | Delegado regional do Norte, do Instituto, do Emprego e da Formação Profissional (IEFP)

16h30 – Sessão de Encerramento

Educação, território e competitividade local e metropolitana

Agostinho Branquinho | Primeiro-secretário da Área Metropolitana do Porto

 

30 DE JUNHO

09h00 – Receção dos Participantes

09h15 – Momento Cultural e Artístico | TROFAPROARTE – Conservatório de Música e Artes

9h45 | Partilha de práticas educativas: inovação, desafios e resultados

A Escola Precisa de Menos Ilhas e Mais Pontes: Novas dinâmicas de trabalho colaborativo nas equipas educativa | Albina Costa – Agrupamento de Escolas do Coronado e Castro

Escola Embaixadora do Parlamento Europeu | Alzira Pedrosa – Agrupamento de Escolas da Trofa

Campeonatos das Profissões – Reconhecimento Internacional da Formação Profissional | Adelino Santos – CENFIM da Trofa

Projeto Zidra | Gustavo Carvalho – Escola Profissional do Infante – Polo Trofa

Projeto Equipa Aprende + | Cláudia Matos – Direção Pedagógica do Colégio da Trofa

Moderação: Renato Carneiro | Professor e Diretor do Agrupamento de Escolas de Coronado e Castro (2013 a 2025)

11h00 – Coffee break

11h15 – Professores e futuro da educação: pensar, construir e transformar

António Sampaio da Nóvoa | Professor Catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e Reitor Honorário da Universidade de Lisboa

12h30 – Sessão de Encerramento

Compromisso e agenda de ação para a educação na Trofa

Sérgio Araújo | Presidente da Câmara Municipal da Trofa

14h30 – 16h30 | Roteiro educativo pelo Concelho

Opcional | Participação mediante inscrição prévia

Póvoa de Varzim: Avenida dos Banhos fecha ao trânsito durante 24h aos fins de semana

A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim vai alterar o modelo de circulação na Avenida dos Banhos durante a época balnear. A decisão foi anunciada pela presidente da autarquia, Andrea Silva, citada pelo jornal local Mais Semanário.

O encerramento ao trânsito será feito apenas aos fins de semana de julho e agosto, entre as 14h de sábado e as 14h de domingo. Em caso de mau tempo, a medida poderá não ser aplicada.

Durante esse período, estão previstas atividades de animação e desporto ao longo do fim de semana.

A autarquia refere que se trata de uma experiência piloto, que será avaliada ao longo do verão.

Melhor tese de mestrado em Arqueologia é da Universidade do Minho

A melhor tese de mestrado em Arqueologia é de Clara Lemos, que já exerceu Arquitetura na Câmara Municipal de Famalicão e hoje tem funções semelhantes da Câmara de Barcelos, a sua terra natal.

O mestrado foi tirado na Universidade do Minho, com dissertação sobre “Arqueologia Agrária no Extremo (Arcos de Valdevez): Materialidade e Documentação (séculos XVII e XIX). Um trabalho que mostra as paisagens rurais e culturais desta zona do Alto Minho, numa perspetiva transdisciplinar. Através da materialidade arqueológica no território do Extremo, registos documentais e testemunhos orais da comunidade local, a investigadora procurou compreender os processos de evolução fundiária e arquitetónica, «decorrentes da adaptação às culturas, das partilhas de heranças e da evolução tecnológica, permitindo construir uma leitura diacrónica da paisagem». Clara Lemos admite que a licenciatura em Arquitetura, pela Universidade de Coimbra, e o trabalho nesta área ajudaram a realizar este trabalho.

O Prémio Eduardo da Cunha Serrão, de melhor tese de mestrado em Arqueologia, será entregue no dia 18 de junho, no Museu do Carmo, em Lisboa.

A Universidade do Minho tem-se destacado também na área da Arqueologia, já que é a segunda vez consecutiva que o galardão de melhor tese de mestrado vem de investigadores da UM.

Famalicão: 1400 crianças desfilam no dia de abertura das Festas Antoninas

As festas do concelho começam sexta-feira, 5 de junho, seguindo-se nove dias de tradição, cultura e muita animação. São os mais pequenos, na ordem dos 1400, que vão abrilhantar o primeiro dia com o desfile pelas ruas da cidade a partir das 14h30.

As Marchas Antoninas Infantis contam com crianças das 20 instituições educativas do concelho que participam nas Marchas, este ano com o tema ‘Antoninas – Património Cultural Imaterial de Portugal’. O desfile começa na avenida 25 de Abril, segue pela rua Adriano Pinto Basto, rua de Santo António, praça 9 de Abril, rua Júlio Araújo, e termina no Parque 1º de Maio, onde está reservada a atuação das várias marchas.

Para além dos prémios de participação, ao júri cabe a atribuição de ‘Melhor Guarda-Roupa’, ‘Melhor Arco’ e ‘Melhor Coreografia’, no valor de 200 euros cada, e do ‘Grande Vencedor das Marchas Infantis’, no valor de 400 euros.

No momento participam o Centro Social e Cultural Dr. Nuno Simões, Jardim de Infância de Esmeriz, Associação de Pais de Vale S. Cosme, Centro Social de Educação Sol Nascente, Instituto S. José, Engenho – Associação de Desenvolvimento Local Vale Este, Associação Bem Me Quer, ATA – Associação de Trabalhadores da ACO, Creche e Jardim de Infância da Nossa Senhora da Guia, Creche e Jardim de Infância da Nossa Senhora da Lapa, Creche e Jardim Infantil Dª Elzira Cupertino Miranda, Mais Plural, Colégio The Sailors, Jardim de Infância Luís de Camões, Associação de Moradores das Lameiras, Infantário da Escola Preparatória Júlio Brandão, Associação Gerações, ACB – Associação cultural e Beneficente dos Trabalhadores Do Município de V.N. Famalicão, Casa do Hospital e Pessoal do Hospital de V.N. Famalicão e Centro Social de Calendário.

O primeiro dia começa com a inauguração das Cascatas Antoninas, na manhã de sexta-feira, em exposição na Praça 9 de Abril, onde também acontece um workshop de cerâmica artística de estatuetas de Santo António.

As Festas Antoninas decorrem até ao dia 13 de junho, com um vasto programa que move centenas de associações e grupos famalicenses, com os convidados “especiais” Quatro e Meia, Van Zee e Nena, com concertos nos próximos dias. A grande noite, as Marchas Antoninas são a 12 de junho.

Toda a programação está disponível em www.famalicao.pt.