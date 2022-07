Trofa leva tradição dos Santeiros ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro

O Cinema Paraíso (ao ar livre) é uma proposta de entretenimento para este verão, às 22 horas, na Devesa, com entrada livre.

No dia 3 de agosto, no Parque da Devesa, é exibido “Top Gun: Maverick” de Joseph Kosinski, com Tom Cruise, Val Kilmer, Miles Teller, Ed Harris, Jennifer Connelly

Classificação: M/12

“Top Gun: Maverick” volta a encontrar Pete “Maverick” Mitchell após mais de 30 anos de serviço como um dos melhores aviadores da Marinha, a voar nos limites como piloto de testes e a evitar as subidas na hierarquia que o colocariam fora dos cockpits.Durante o treino de um destacamento de oficiais Top Gun para uma missão especial, Maverick encontra o Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome de código “Rooster”, filho do seu falecido amigo, Nick Bradshaw. Diante de um futuro incerto e confrontado com fantasmas do passado, Maverick é obrigado a enfrentar os seus medos mais profundos, culminando numa missão que exige o sacrifício dos que forem escolhidos para nela voar.

A 10 de agosto, também na Devesa, às 22 horas, apresentação de “Belle”, de Mamoru Hosoda. Após a morte da mãe, de quem era muito próxima, Suzu afastou-se dos amigos e isolou-se no seu próprio mundo. Certo dia, enquanto navega pela internet, entra no mundo U, um universo virtual com mais de cinco mil milhões de membros, onde sente ter finalmente a oportunidade de recomeçar uma “nova vida”. Naquele lugar, longe da penosa realidade em que tem vivido, Suzu transforma-se em Belle, uma cantora pop muito famosa, segura de si e admirada por todos. Inspirado na história de “A Bela e o Monstro”, o famoso conto de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711-1780), este filme de animação foi escrito e realizado pelo japonês Mamoru Hosoda, também autor de “O Rapaz e o Monstro” e “Mirai” (nomeado para Óscar e Globo de Ouro na categoria de melhor filme de animação). Estreado no Festival de Cinema de Cannes, onde foi ovacionado durante 14h minutos, “Belle” foi o terceiro filme japonês mais visto no seu país em 2021.

No dia 17 de agosto, a proposta é “Conto de Verão”, de Eric Rohmer. Durante as férias de Verão, Gaspard, aprendiz de guitarra e estudante de matemáticas, espera que Lena, por quem diz estar enamorado, chegue a Dinard, uma pequena cidade balnear na Bretanha. Mas entretanto encontra Margot, que se torna sua amiga e confidente. Numa ida com ela à discoteca, conhece Solène, com quem se cruzará, uns dias depois, na praia. E eis que chega finalmente Lena…”Eu queria mostrar coisas que não comprometessem o futuro.

Realização: Eric Rohmer. Interpretação: Amanda Langlet, Aurelia Nolin,Gweanelle Simon, Melvin Poupland

Classificação: M/12