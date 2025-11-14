Trofa: Mensagens em bancos de jardim assinalam dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres

A Câmara Municipal da Trofa assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, no dia 25 de novembro, com uma campanha de sensibilização espalhada por vários espaços públicos do concelho.

Como principal instrumento de alerta e reflexão, serão colocadas frases inspiradoras e educativas em diversos bancos de jardim, nomeadamente na Alameda, no Parque Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro, bem como em outros locais nas restantes freguesias do concelho.

Mensagens como “Neste banco, o respeito repousa. Que ele esteja presente em cada uma de nós”, “Mulheres livres constroem um mundo melhor”, “Respeitar as mulheres é semear justiça”, “Respeito é a base de qualquer relação.” e “O silêncio também dói. Quebre-o.” pretendem reforçar valores como respeito, igualdade, empatia e não violência.

Será também promovida a divulgação do vídeo institucional desenvolvido em 2024 que alerta para o flagelo da violência doméstica e apela à necessidade de prevenir, denunciar e agir.

Com estas iniciativas, a Câmara Municipal reafirma o seu compromisso na promoção dos direitos humanos, na defesa da igualdade de género e na prevenção da violência contra as mulheres, mobilizando a comunidade para um papel ativo na construção de uma sociedade mais justa, segura e solidária.