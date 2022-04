Famalicense com 50 anos morre em acidente de trabalho

Um famalicense com 50 anos, a residir na freguesia de Bairro, morreu esta quinta-feira, na sequência de um acidente de trabalho, na Casfil.

O acidente aconteceu cerca das 10h40, na empresa localizada na zona industrial da Ermida, em Santa Cristina do Couto, Santo Tirso.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Tirsenses, VMER de Famalicão, SIV de Santo Tirso e ainda a equipa de psicólogos do INEM.

De acordo com fonte do socorro, a vítima terá ficado presa numa máquina e foi praticamente assistida de imediato por colegas de trabalho, que iniciaram as manobras de reanimação.

Apesar dos esforços das equipas destacadas para aquela ocorrência, o óbito veio a ser declarado no local.

O corpo da vítima foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Guimarães.

A PSP tomou conta da ocorrência.