Uma oficina de automóveis, localizada em Cedões, Santiago de Bougado, Trofa, ficou completamente destruída na sequência de um incêndio que deflagrou na madrugada desta terça-feira.

O alerta para as chamas chegou aos bombeiros pouco depois das 03h00, sendo que para o local foram acionadas as corporações da Trofa, Santo Tirso, Tirsenses, Vila do Conde, Leixões e Famalicão.

Para além dos danos materiais há ainda a registar um ferido ligeiro.