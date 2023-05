Trofa organiza dia dedicado à dança

Álvaro Santos, Miguel Branco-Teixeira e Paulo Valença vão apresentar o livro “Políticas Locais de Habitação”, no Fórum Trofa XXI, pelas 18 horas do dia 18 de maio, a convite do presidente da Câmara Municipal, Sérgio Humberto.

A autarquia da Trofa acredita que o livro pretende contribuir para a análise do passado do setor habitacional para, através dele, se poder melhor enquadrar o presente e começar a traçar o caminho certo para o futuro.

Com prefácio de Luís Marques Mendes, esta publicação conta com o contributo de mais de duas dezenas de personalidades, agentes que legislam, regulam, investigam, pensam, executam, lidam e interagem com as muitas variáveis que concorrem para o direito à habitação. «É altura de convocar todos aqueles que estão interessados neste domínio, atores públicos e privados, mobilizando-os para percorrer, em conjunto, um caminho que tem uma causa comum e muito nobre – a melhoria das condições da habitação em Portugal», desafia o analista político.