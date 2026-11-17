A Câmara Municipal da Trofa entrega, no dia 22 de novembro, pelas 16 horas, os prémios do Concurso Lusófono da Trofa – Prémio Matilde Rosa Araújo, categorias de Conto Infantil e Ilustração.

Este ano, a organização recebeu 487 trabalhos na categoria de Conto, a maioria de Portugal, mas também 95 do Brasil, três de Angola, dois de Cabo Verde e um da Guiné-Bissau. Em Ilustração chegaram 39 trabalhos.

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O concurso atribui um total de 5.000 euros em prémios, a dividir pelas duas categorias em partes iguais.

O conto premiado será posteriormente ilustrado pelo vencedor da categoria de Ilustração, dando origem a uma obra que será publicada e lançada a nível nacional.

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Em cada categoria, a decisão cabe a um júri composto por representantes do Município da Trofa, do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., da editora parceira e por uma personalidade de reconhecido mérito na respetiva área.

A história do prémio está ligada aos Meninos Cantores do Município da Trofa. Em 2000, o coro trabalhou “As Canções da Tila”, de Matilde Rosa Araújo, naquela que viria a ser a sua primeira obra gravada. Quando o concurso foi criado, em 2002, recebeu o nome de Prémio Matilde Rosa Araújo como homenagem à escritora e pedagoga.