Trofa procura voluntários para ensinar língua portuguesa a refugiados ucranianos

Com o objetivo de apoiar os refugiados ucranianos, o Banco Local de Voluntariado da Trofa procura voluntários para ensinar língua portuguesa a estes cidadãos.

Procura pessoas com experiência, de preferência professores do ensino básico ou secundário. Estes voluntários terão como tarefas o ensino da Língua Portuguesa a pessoas com nacionalidade ucraniana, sempre com o apoio de um nativo para colaborar na comunicação e realização da tradução. As aulas serão desenvolvidas em instalações localizadas no centro da Trofa, com horário previsto das 15h00 às 17h00.

Os interessados devem inscrever-se através do e-mail voluntariado@mun-trofa.pt , informando nome, contacto telefónico, localidade, situação profissional, habilitações literárias/académicas.

Esta iniciativa insere-se no vasto programa de apoios que está a ser implementado pela Câmara Municipal para acolher e integrar cidadãos ucranianos que abandonaram o país, devido à guerra.