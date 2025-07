Trofa promove dia aberto na escavação arqueológica do Castro de Alvarelhos

O município da Trofa realiza, no dia 16 de julho, o primeiro “Dia Aberto” na escavação arqueológica em curso no Castro de Alvarelhos. Decorre entre as 10 e as 12 horas, com ponto de encontro na entrada do percurso interpretativo (coordenadas: 41°18’3.37″N/ 8°37’8.32″W). A participação é gratuita, mas carece de inscrição prévia através do email: patrimoniocultural@mun-trofa.pt. Esta iniciativa, integrada no projeto de investigação resultante de uma parceria entre a Câmara Municipal da Trofa e a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pretende aproximar o público do trabalho arqueológico, proporcionando uma oportunidade única para acompanhar de perto os trabalhos em curso, conhecer os investigadores e compreender os métodos e objetivos da investigação. Durante a visita, os participantes terão acesso a explicações técnicas no terreno, acompanhadas por uma visita guiada ao sítio arqueológico.