Trofa promove dia aberto na Escola dos Santeiros

A Casa das Artes, que celebra 25 anos, tem um Dia Aberto a 31 de maio, a partir das 10 horas. Toda a comunidade é convidada a participar num programa de aniversário recheado de surpresas para todos os participantes.

Para celebrar este aniversário, ao longo do dia, o público poderá explorar todos os espaços da Casa das Artes através de visitas guiadas, organizadas de duas em duas horas, incluindo áreas habitualmente reservadas, como bastidores e zonas técnicas.

Quem estiver interessado pode reservar já o seu lugar escolhendo o melhor horário: 10h30, 14h30 ou 16h30. As reservas devem ser feitas para o e-mail: ana.portilho@famalicao.pt.

No foyer estará patente uma exposição comemorativa dos 25 anos da Casa das Artes de Famalicão, acompanhada por ambiente musical com um DJ, para criar uma atmosfera dinâmica e contemporânea.

O café-concerto oferece sessões de leitura e contos para o público infantojuvenil, para promover o gosto pelos livros e pela expressão literária. Esta atividade conta com a colaboração da escola de teatro ACE. As sessões decorrem das 10h00 às 12h00, às 14h00 e 17h00.

A sala de ensaios é um espaço que será dedicado ao corpo e ao movimento, com curtas performances sob orientação de formadores ou bailarinos. Estas oficinas são acessíveis em qualquer período, entre as 11h00 e as 13h00 e entre as 15h00 e as 17h00.

No pequeno auditório será exibido um vídeo sobre os bastidores da Casa das Artes de Famalicão, com breve contextualização da exposição. Será o ponto final das visitas guiadas.

O exterior da Casa das Artes estará também animado com atuações do INAC e demonstrações interativas de artes circenses.

A finalizar, às 18h00, o programa termina com o concerto de Miguel Araújo, no grande auditório, que encerra a série de concertos especiais programados para os dias 29, 30 e 31. Bilhetes disponíveis na BOL e bilheteira local.