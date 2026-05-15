Cultura, Região

Trofa promove dia aberto na Escola dos Santeiros

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A Câmara Municipal da Trofa promove na próxima segunda-feira, 18 de maio, entre as 9h30 e as 16h30, em São Mamede do Coronado, o Dia Aberto na Escola dos Santeiros. Trata-se de uma iniciativa que pretende dar a conhecer a dinâmica formativa e artística associada à preservação da arte sacra no concelho.

Esta atividade permitirá aos visitantes conhecer de perto o trabalho desenvolvido na Escola dos Santeiros, bem como contactar com técnicas tradicionais de escultura, pintura e douramento.

O programa inclui visitas ao Curso de Escultura e Pintura de Arte Sacra, orientada pelo mestre Fernando Duarte; ao Atelier Municipal de Arte Sacra, dinamizada em parceria com a Associação Santeiros do Coronado.

A atividade decorre na Antiga Escola de Feira Nova, em São Mamede do Coronado, e é aberta a todos os interessados em conhecer a riqueza cultural, artística e formativa ligada à arte dos santeiros.

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Politécnico do Cávado e do Ave entrega Cartas de Curso

O Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) realiza a cerimónia de entrega de Cartas de Curso no próximo dia 16 de maio, pelas 15h00, no Campus do IPCA, em Barcelos.

A cerimónia distingue os estudantes que concluíram a sua formação no IPCA, contemplando diplomados nos graus de Mestrado e Licenciatura, bem como titulares de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP).

A abertura do evento contará com a atuação dos Cooltrane, seguida das intervenções institucionais. O encerramento ficará a cargo da Tuna Académica e da Tuna Feminina do IPCA, após o qual será servido um verde de honra na cantina do campus.

Famalicão: Paulo Cunha e Augusto Lima marcam presença no FVD Vision 10.0

Esta sexta-feira, 15 de maio, realiza-se na Fundação Cupertino de Miranda, em Famalicão, o FVD Vision 10.0 que vai contar com a participação de líderes empresariais, especialistas e convidados de diferentes áreas. O check-in do evento começa às 16h00.

Nesta edição especial que celebra os 10 anos da FVD Creative Agency vão estar presentes o Eurodeputado Paulo Cunha, o Vereador da Economia e Empreendedorismo do Município de Famalicão, Augusto Lima, também Patrícia Costa da marca Ourocerto, a investigadora e especialista em liderança e comportamento humano Patrícia Moreira, ainda Ana Rui, CEO da Team 24, e Aline Castelo Branco, jornalista, psicanalista e fundadora da Escola para Mulheres e da TV Luso Brasil.

Um encontro que alia diferentes perspetivas e experiências sobre empreendedorismo, liderança, saúde emocional, comunicação, networking e futuro empresarial.

O evento termina com um sunset exclusivo na torre da Fundação Cupertino de Miranda, ao som do DJ Tiago AZ.

Famalicão: Casa das Artes convida população para Dia Aberto

A Casa das Artes, que celebra 25 anos, tem um Dia Aberto a 31 de maio, a partir das 10 horas. Toda a comunidade é convidada a participar num programa de aniversário recheado de surpresas para todos os participantes.

Para celebrar este aniversário, ao longo do dia, o público poderá explorar todos os espaços da Casa das Artes através de visitas guiadas, organizadas de duas em duas horas, incluindo áreas habitualmente reservadas, como bastidores e zonas técnicas.

Quem estiver interessado pode reservar já o seu lugar escolhendo o melhor horário: 10h30, 14h30 ou 16h30. As reservas devem ser feitas para o e-mail: ana.portilho@famalicao.pt.

No foyer estará patente uma exposição comemorativa dos 25 anos da Casa das Artes de Famalicão, acompanhada por ambiente musical com um DJ, para criar uma atmosfera dinâmica e contemporânea.

O café-concerto oferece sessões de leitura e contos para o público infantojuvenil, para promover o gosto pelos livros e pela expressão literária. Esta atividade conta com a colaboração da escola de teatro ACE. As sessões decorrem das 10h00 às 12h00, às 14h00 e 17h00.

A sala de ensaios é um espaço que será dedicado ao corpo e ao movimento, com curtas performances sob orientação de formadores ou bailarinos. Estas oficinas são acessíveis em qualquer período, entre as 11h00 e as 13h00 e entre as 15h00 e as 17h00.

No pequeno auditório será exibido um vídeo sobre os bastidores da Casa das Artes de Famalicão, com breve contextualização da exposição. Será o ponto final das visitas guiadas.

O exterior da Casa das Artes estará também animado com atuações do INAC e demonstrações interativas de artes circenses.

A finalizar, às 18h00, o programa termina com o concerto de Miguel Araújo, no grande auditório, que encerra a série de concertos especiais programados para os dias 29, 30 e 31. Bilhetes disponíveis na BOL e bilheteira local.

Famalicão: Raias Poéticas regressam a Famalicão nos dias 29 e 30 de maio

A 15.ª edição das “Raias Poéticas” traz a Famalicão dezenas de escritores, pensadores, poetas e investigadores de todo o mundo. Vai decorrer nos dias 29 e 30 de maio, na Casa das Artes.

O encontro internacional “Raias Poéticas: Afluentes Ibero-Afro-Americanos de Arte e Pensamento” é uma iniciativa promovida pela associação Raias-Poéticas com o apoio da Câmara Municipal e curadoria do escritor famalicense Luís Filipe Serguilha.

O evento, de entrada gratuita, arranca sexta-feira, dia 29 de maio, às 16h00, com as intervenções do presidente da autarquia, Mário Passos, do curador Luís Serguilha e do diretor da Casa das Artes, Álvaro Santos. O primeiro dia contará ainda com as “Raias Sonoras” e o painel “Dobra de Pensamento”, com os investigadores João Albuquerque e Abreu Paxe. O encontro termina no sábado, dia 30, destacando-se o momento “Poesia e Pensamento”, pelas 17h30, com o filósofo José Gil e a professora Ana Godinho.

O programa detalhado encontra-se disponível em www.famalicao.pt/comunicacao/agenda

 

Solar de Vila Meã e alunos de Enoturismo realizam Summer Wine Party

Na tarde e início da noite do passado sábado, o conhecido e bonito Solar de Vila Meã, em Silveiros, Barcelos, recebeu a Welcome Summer Wine Party, promovida pela turma de pós-gradução em Enoturismo da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Porto (ESHT), polo de Vila do Conde.

Entre as 16 e as 20 horas, os participantes celebraram e saborearam a cultura vitivinícola nacional, através de duas das suas regiões mais emblemáticas: Vinhos Verdes e o Douro.

O evento reuniu cerca de 15 produtores que desafiaram os paladares, com uma seleção de referências particularmente pensadas para a época estival. A gastronomia, com o Chef Pedro Dias, também marcou lugar à mesa, que assinou alguns petiscos pensados, particularmente, para harmonizar a experiência vínica com a degustação, com o apoio do sommelier do Solar, João Oliveira.

Como escreve a ESHT a Welcome Summer Wine Party é a prova do «espírito criativo, empreendedor e apaixonado de uma nova geração de profissionais do setor», que reúne +produtores e público «num momento de celebração do vinho e da cultura vínica portuguesa».

Mulher encarcerada em colisão na estrada Famalicão – Barcelos

Uma colisão entre dois veículos deixou uma mulher encarcerada, na manhã desta segunda-feira, na EN204.

O acidente aconteceu em Midões, Barcelos, pouco depois das 08h20, e a vítima, com cerca de 65 anos, foi socorrida pelos Bombeiros de Barcelinhos.

A mulher foi encaminhada para o hospital local com ferimentos considerados ligeiros.