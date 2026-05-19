Região

Trofa promove jornadas sobre transição energética e sustentabilidade económica

A Câmara Municipal da Trofa vai assinalar o Dia Mundial da Energia através das Jornadas Transição Energética – Sustentabilidade Económica e Ambiental, a 29 de maio.

A iniciativa, organizada com o apoio da AdEPorto – Agência de Energia do Porto, vai decorrer no Auditório Trofa XXI, entre as 14h30 e as 17h30.

As jornadas vão abordar o impacto da transição energética junto das empresas, sensibilizando para a adoção de boas práticas e soluções energéticas eficientes e promovendo a reflexão sobre os impactos económicos, ambientais e sociais.

Em simultâneo, o evento vem ajudar as organizações a identificar oportunidades de financiamento, novas tecnologias e modelos de negócio sustentáveis alinhados com os objetivos climáticos nacionais e europeus.

O programa vai ter início às 14h30 com a abertura institucional, 15 minutos depois está prevista a intervenção de Rui Vasconcelos Pinto (Deloitte Legal Telles) dedicada ao conceito das Comunidades de Energia Renovável.

Pelas 15h15, serão apresentadas soluções e capacidade instalada no território, numa sessão que contará com intervenções de Nuno Araújo (PROEF), André Marques (I-Sete) e um representante da Servigupo. Às 16h30, decorrerá a apresentação de casos práticos e modelos de implementação, que contará com a participação da AdEPorto.

O debate final está agendado para as 17h00, seguindo-se o encerramento das jornadas às 17h30.

A inscrição é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia que poderá ser feita aqui.

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Vaca caiu a um poço e é salva pelos Bombeiros da Trofa

Uma vaca que caiu num poço no interior de uma vacaria em Santiago de Bougado, na Trofa, acabou por ser resgatada com vida pelos Bombeiros da Trofa, numa operação realizada na tarde de segunda-feira.

O socorro exigiu cuidados acrescidos devido às condições no local, onde a presença de gases perigosos, a pouca visibilidade e a existência de diversos materiais no interior tornaram o acesso e o trabalho das equipas bastante difíceis.

Mesmo perante estas dificuldades, os bombeiros conseguiram concluir a intervenção com sucesso, retirando o animal em segurança.

Danc’in Trofa regressa a 20 de junho com um dia totalmente dedicado à dança

A Câmara Municipal da Trofa promove, no dia 20 de junho, mais uma edição do Danc’in Trofa com um dia inteiramente dedicado à dança nos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro e no Auditório do Fórum Trofa XXI.

A iniciativa, organizada em parceria com as escolas Passos de Dança, MTV4 Dance, ALVA e Baluarte, vai reunir cerca de 500 bailarinos de diferentes idades.

O programa divide-se em duas vertentes, uma formativa através da realização de masterclasses, workshops e aulas abertas ao público e outra demonstrativa e performativa com vários espetáculos ao longo do dia.

A programação formativa arranca às 9h30, no Espaço Lounge, com uma sessão de Pilates, orientada por Maria João Reis. Às 10h30, no mesmo espaço, decorre uma aula de Tai-Chi, dinamizada por Cláudio Chaves. Durante a tarde, às 15h00, realiza-se uma sessão de Zumba e, às 16h00, uma aula de Bollywood, ambas orientadas por Miminho. Todas estas atividades são gratuitas e realizadas ao ar livre.

Na Concha Acústica, também em formato gratuito e ao ar livre, a programação inicia-se às 10h30 com uma Aula de Dança Criativa Comercial, dirigida a crianças dos 3 aos 5 anos, com a formadora Maria Pinto. Às 11h15, segue-se uma Aula de Dança Criativa Clássica, para a mesma faixa etária, orientada por Sofia Batista.

Já durante a tarde, às 14h00, a formadora Joana Silva dinamiza uma aula de K-Pop, destinada a participantes dos 6 aos 9 anos. Às 15h00, Sofia Rego orienta uma sessão de Jazz Pop, também para crianças dos 6 aos 9 anos. Às 16h00, a formadora Hannah conduz uma aula de Kangoo Jump, destinada a participantes com mais de 14 anos, mediante inscrição limitada a 25 vagas.

No Espaço Tenda, decorrerão workshops destinados a participantes dos níveis intermédio (11 aos 14 anos) e avançado (mais de 15 anos). Às 10h00, o formador Rafa orienta um workshop de Dança Comercial – Intermédio, seguindo-se, às 12h00, um workshop de Dança Comercial – Avançado. Durante a tarde, às 14h00, Bruno Duarte dinamiza um workshop de Hip-Hop – Intermédio, encerrando este espaço com um workshop de Hip-Hop – Avançado, às 16h00.

No espaço exterior junto ao Fórum Trofa XXI, decorrerão igualmente workshops gratuitos destinados aos níveis intermédio (10 aos 14 anos) e avançado (mais de 14 anos). Às 10h00, Vanessa Cunha orienta um workshop de Dança Contemporânea – Intermédio, seguindo-se, às 11h10, um workshop de Dança Contemporânea – Avançado.

Às 12h20, Clara Capucho conduz um workshop de Dança Jazz – Intermédio, e, às 13h30, um workshop de Dança Jazz – Avançado.

Durante a tarde, às 14h40, Andrew Martinov orienta um workshop de Ballet Clássico – Intermédio, terminando esta componente formativa com um workshop de Ballet Clássico – Avançado, às 15h50.

A componente performativa arranca às 12h00, na Concha Acústica, com a realização da Danc’in Babies, protagonizada pelos mais pequenos, dos 3 aos 5 anos. Pelas 17h00, no mesmo espaço, decorre a Danc’in Kids, espetáculo protagonizado pelos grupos de ensino primário e iniciados.

O encerramento desta edição está marcado para as 21h30, com a já emblemática Gala Danc’in Trofa, um espetáculo que contará com atuações das quatro escolas parceiras.

Para Sérgio Araújo, presidente da Câmara Municipal, “o Danc’in Trofa é hoje uma iniciativa de referência na programação cultural do Concelho, que une talento, formação, criatividade e comunidade. É um evento que valoriza a dança em todas as suas expressões, promove os nossos jovens e reforça a cultura como espaço de encontro, partilha e desenvolvimento pessoal e coletivo.”

Noite de vandalismo e furtos junto ao Estádio Municipal

Vários estabelecimentos comerciais foram alvo de atos de vandalismo e furtos durante a última madrugada, em diferentes pontos da cidade.

Uma parte das ocorrências registou-se nas imediações do Estádio Municipal, com especial incidência na Rua Amélia Rey Colaço, onde várias lojas apresentam portas danificadas. Em alguns casos, os suspeitos conseguiram mesmo entrar nos espaços com o objetivo de furtar material.

Os casos foram comunicados à PSP.

Trofa promove dia aberto na Escola dos Santeiros

camara trofa municipio

A Câmara Municipal da Trofa promove na próxima segunda-feira, 18 de maio, entre as 9h30 e as 16h30, em São Mamede do Coronado, o Dia Aberto na Escola dos Santeiros. Trata-se de uma iniciativa que pretende dar a conhecer a dinâmica formativa e artística associada à preservação da arte sacra no concelho.

Esta atividade permitirá aos visitantes conhecer de perto o trabalho desenvolvido na Escola dos Santeiros, bem como contactar com técnicas tradicionais de escultura, pintura e douramento.

O programa inclui visitas ao Curso de Escultura e Pintura de Arte Sacra, orientada pelo mestre Fernando Duarte; ao Atelier Municipal de Arte Sacra, dinamizada em parceria com a Associação Santeiros do Coronado.

A atividade decorre na Antiga Escola de Feira Nova, em São Mamede do Coronado, e é aberta a todos os interessados em conhecer a riqueza cultural, artística e formativa ligada à arte dos santeiros.

Politécnico do Cávado e do Ave entrega Cartas de Curso

O Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) realiza a cerimónia de entrega de Cartas de Curso no próximo dia 16 de maio, pelas 15h00, no Campus do IPCA, em Barcelos.

A cerimónia distingue os estudantes que concluíram a sua formação no IPCA, contemplando diplomados nos graus de Mestrado e Licenciatura, bem como titulares de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP).

A abertura do evento contará com a atuação dos Cooltrane, seguida das intervenções institucionais. O encerramento ficará a cargo da Tuna Académica e da Tuna Feminina do IPCA, após o qual será servido um verde de honra na cantina do campus.

Solar de Vila Meã e alunos de Enoturismo realizam Summer Wine Party

Na tarde e início da noite do passado sábado, o conhecido e bonito Solar de Vila Meã, em Silveiros, Barcelos, recebeu a Welcome Summer Wine Party, promovida pela turma de pós-gradução em Enoturismo da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Porto (ESHT), polo de Vila do Conde.

Entre as 16 e as 20 horas, os participantes celebraram e saborearam a cultura vitivinícola nacional, através de duas das suas regiões mais emblemáticas: Vinhos Verdes e o Douro.

O evento reuniu cerca de 15 produtores que desafiaram os paladares, com uma seleção de referências particularmente pensadas para a época estival. A gastronomia, com o Chef Pedro Dias, também marcou lugar à mesa, que assinou alguns petiscos pensados, particularmente, para harmonizar a experiência vínica com a degustação, com o apoio do sommelier do Solar, João Oliveira.

Como escreve a ESHT a Welcome Summer Wine Party é a prova do «espírito criativo, empreendedor e apaixonado de uma nova geração de profissionais do setor», que reúne +produtores e público «num momento de celebração do vinho e da cultura vínica portuguesa».