A prevenção e o controlo da diabetes estão em destaque numa iniciativa que a Câmara Municipal da Trofa promove no dia 16 de novembro. O programa inclui uma tertúlia sobre a doença e a realização de rastreios de saúde, a partir das 14h30, no auditório do Fórum Trofa XXI.

A sessão, com o tema “Conversas de Saúde: Diabetes em Movimento”, vai abordar os fatores de risco, os cuidados com a alimentação, a importância da atividade física e o acompanhamento médico.

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No concelho da Trofa, 8,1% dos utentes seguidos nos cuidados de saúde primários têm diabetes não insulinodependente. A nível nacional, os dados da Direção-Geral da Saúde apontam para mais de 930 mil pessoas com diagnóstico de diabetes no final de 2024.

Os rastreios serão realizados em colaboração com a equipa de enfermagem da Unidade Local de Saúde do Médio Ave. A iniciativa servirá também para divulgar o programa “Diabetes em Movimento”, que funciona na Trofa desde 2023 e promove a prática de exercício físico e a educação para a saúde junto de pessoas com diabetes tipo 2.

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A participação é gratuita e aberta a toda a população, incluindo pessoas com diabetes, familiares e profissionais de saúde.