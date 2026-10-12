No âmbito das comemorações do Dia Municipal para a Igualdade, assinalado anualmente a 24 de outubro, a Câmara Municipal da Trofa promove, no dia 23 de outubro, pelas 15h00, no Fórum Trofa XXI, a sessão de reflexão e sensibilização “Diferentes realidades, diferentes necessidades – Um caminho para a inclusão”.

O objetivo passa pela partilha de experiências e sensibilização da comunidade para a inclusão, acessibilidade, igualdade de oportunidades e a participação social.

A sessão será moderada por Mariana Almeida, chefe da divisão de Ação Social e Habitação Municipal, e contará com a participação de Ana Silva, atleta portuguesa de paraciclismo da Descobre Destreza – Associação Desportiva; Baldomero Talaia, cuidador de uma filha com paralisia cerebral; e Rosália Ferreira, diretora técnica da APPACM – Trofa. A abertura será feita às 15 horas, pelo presidente da Câmara Municipal da Trofa, Sérgio Araújo. O encerramento está previsto para as 16h20 e será conduzido pelo vice-presidente da Câmara Municipal da Trofa, João Marques.

Através dos diferentes testemunhos, serão abordadas questões relacionadas com a adaptação, a acessibilidade, a igualdade de oportunidades e a participação social, valorizando-se a experiência de quem enfrenta diariamente diferentes desafios e necessidades.