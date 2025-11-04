Região, Saúde

Trofa recebe 1.º Encontro de Patologia Digestiva

Trofa acolhe o I Encontro da Patologia Digestiva da ULS Médio Ave, sob a temática “Cancro Gástrico – decisões práticas em tempos de integração”. Está marcado para o dia 7 de novembro, sexta-feira, no Fórum Trofa XXI.

Trata-se de uma organização do Serviço de Oncologia, Serviço de Cirurgia, Unidade de Gastroenterologia e o Núcleo de Enfermagem Médico-Cirúrgica em colaboração com os Cuidados Primários de Saúde da Unidade Local de Saúde do Médio Ave, com o apoio da Câmara Municipal da Trofa.

Destinado aos profissionais de saúde, o encontro tem como principal objetivo promover a formação médica contínua e o debate multidisciplinar sobre as doenças do foro digestivo, nomeadamente o cancro gástrico, envolvendo médicos e enfermeiros, e outros profissionais de saúde.

Segundo a ULS Médio Ave, o interesse passa por melhorar a qualidade dos cuidados prestados aos utentes, contribuindo para a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado da patologia digestiva da população.

Após a sessão de abertura, a manhã será dedicada a intervenções de vários oradores, numa vertente mais teórica. Durante a tarde, o encontro assumirá um carácter mais prático, com a realização de três workshops teórico-práticos dirigidos aos profissionais de saúde: “Ostomias de eliminação intestinal”, “Ostomias de alimentação (PEG) e preparação para exames endoscópicos” e “Quando a via oral é um problema – abordagem paliativa”.

Homem detido por tráfico de droga em Barcelos

Um homem de 24 anos foi detido pela GNR por tráfico de estupefacientes, na localidade de Lijó, concelho de Barcelos. A detenção ocorreu durante uma ação de patrulhamento, quando os militares abordaram um veículo suspeito estacionado num local isolado.

Durante a fiscalização, foi sentido um forte odor a droga proveniente do interior da viatura, o que levou à revista do condutor e à busca do carro. A operação resultou na apreensão de 36 doses de haxixe.

O suspeito foi constituído arguido e o caso foi remetido ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Família continua sem notícias de João Moreira, desaparecido há uma semana

Assinala-se hoje uma semana desde o desaparecimento de João Moreira, famalicense que não é visto desde domingo, 26 de outubro.

Segundo a família, João encontrava-se em tratamento numa clínica na zona das Caldas da Rainha e, nesse dia, teria apanhado um autocarro com destino ao Porto, para seguir depois viagem até casa, em Famalicão.

No momento do desaparecimento, trazia consigo um saco da Continental Mabor com alguma roupa. O caso foi participado às autoridades, que continuam as diligências de investigação para localizar o homem.

Smokey, o gato que desapareceu durante quatro meses e reapareceu… a 60km de casa

Durante quatro meses, o silêncio e a incerteza acompanharam uma família do Porto que nunca perdeu a esperança de voltar a ver o seu gato, o Smokey. O felino, desaparecido de casa, foi encontrado em Braga, a cerca de 60 quilómetros do local onde vivia, graças a uma corrente de solidariedade que ligou pessoas, associações e corações generosos.

O reencontro só foi possível porque uma senhora de Braga, ao encontrar o animal, não lhe ficou indiferente. Acolheu-o, cuidou dele e entrou em contacto com a associação Abandoned Pets que rapidamente fez a ponte com os donos. Foi assim que o Smokey, magro mas bem tratado, regressou finalmente a casa.

Durante os longos meses de procura, a família contou com a ajuda de voluntários e amantes dos animais que se mobilizaram para tentar localizar o gato desaparecido. “Tivemos a sorte de conhecer pessoas fantásticas, que de forma totalmente abnegada resgatam animais e cuidam deles. Pessoas de bom coração”, conta a dona de Smokey, emocionada com a rede de apoio que encontrou.

Mas nem todas as histórias que surgiram pelo caminho foram felizes. “Também ficámos a conhecer histórias tristes que me fazem duvidar da ‘humanidade humana’”, admite, num desabafo.

O reencontro com Smokey marca o fim de uma aventura longa e cheia de incertezas, mas também o triunfo da esperança e da empatia. “Sei que para muitas pessoas é estranho que um bichinho possa ser objeto de tanto afeto, mas também sei que outras compreenderão bem o que digo”, diz a dona.

Mulher apaixonou-se na internet por falso Zé Amaro: Deu-lhe mais de 250 mil euros

Um homem de 45 anos, que vivia em França, foi apanhado em flagrante esta quinta-feira no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. É suspeito de burla qualificada, branqueamento de capitais e associação criminosa.

Segundo a Polícia Judiciária, o homem enganou uma mulher de 64 anos e conseguiu tirar-lhe mais de 250 mil euros. Fingiu ser um artista famoso com quem a vítima pensava manter uma relação amorosa desde 2022.

O Jornal de Notícias conta que o burlão se fazia passar por Zé Amaro, conhecido como o “cowboy português”. O cantor disse ao jornal que não sabia de nada, mas ficou satisfeito com a ação da PJ.

O dinheiro foi entregue por transferência bancária, compra de cartões de criptomoedas e também em encontros pessoais. O homem foi detido quando tentava receber mais 25 mil euros e tinha consigo vários telemóveis e outros objetos usados no esquema.

O suspeito vai agora ser ouvido por um juiz para decidir que medidas de coação lhe serão aplicadas.

Famalicão: ULS do Médio Ave reforça equipa da Unidade de Hospitalização Domiciliária

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Ave reforçou a prestação dos cuidados hospitalares no domicílio com a criação de uma segunda equipa da Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD). Foram, também, adquiridas duas novas viaturas, ao abrigo do PRR.

O objetivo é aumentar a capacidade de resposta deste serviço de proximidade e alargar a cobertura aos três concelhos da ULS: Trofa, Santo Tirso e Vila Nova de Famalicão.

Segundo Inês Ribeiro, Enfermeira Gestora da UHD, «que cada utente sinta que é possível ter acesso aos mesmos cuidados de excelência fora do hospital, com o conforto do lar e o apoio das nossas equipas».

O tema deste serviço (UHD) é “mais perto de si, com o mesmo cuidado”.

 

Pedro Arezes é o novo reitor da Universidade do Minho

O Conselho Geral da Universidade do Minho elegeu, esta sexta-feira, o professor catedrático Pedro Arezes, da Escola de Engenharia, como reitor para os próximos quatro anos.

Natural de Barcelos, é licenciado em Engenharia de Produção e doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas pela Universidade do Minho, onde desenvolveu a sua carreira académica desde 1995. É professor catedrático no Departamento de Produção e Sistemas da Escola de Engenharia, sendo presidente desta Escola entre 2019 e 2025 e diretor nacional do Programa MIT Portugal durante quase uma década.
Pedro Arezes vai ser o 10.º reitor nos 51 anos da história da UMinho, após Carlos Lloyd Braga, Joaquim Barbosa Romero, Lúcio Craveiro da Silva, João de Deus Pinheiro, Sérgio Machado dos Santos, Licínio Chainho Pereira, António Guimarães Rodrigues, António M. Cunha e Rui Vieira de Castro.

Pedro Arezes e a sua equipa devem tomar posse a 3 de dezembro, às 11h00, no salão medieval do edifício da Reitoria, em Braga. Terá como vice-reitores João Cardoso Rosas (Cultura, Inclusão e Responsabilidade Social), Cristina Dias (Educação e Organização Académica), António Salgado (Investigação e Política Científica), Nuno Castro (Modernização Institucional). Juntam-se os pró-reitores Sandra Dias Fernandes (Cooperação Internacional), Raul Fangueiro (Inovação, Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento), Carlos Videira (Participação Universitária e Ligação ao Território), Lígia Rodrigues (Pessoas, Planeamento e Qualidade) e Tiago Miranda (Sustentabilidade e Infraestruturas Físicas).