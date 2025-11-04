Trofa recebe 1.º Encontro de Patologia Digestiva

Trofa acolhe o I Encontro da Patologia Digestiva da ULS Médio Ave, sob a temática “Cancro Gástrico – decisões práticas em tempos de integração”. Está marcado para o dia 7 de novembro, sexta-feira, no Fórum Trofa XXI.

Trata-se de uma organização do Serviço de Oncologia, Serviço de Cirurgia, Unidade de Gastroenterologia e o Núcleo de Enfermagem Médico-Cirúrgica em colaboração com os Cuidados Primários de Saúde da Unidade Local de Saúde do Médio Ave, com o apoio da Câmara Municipal da Trofa.

Destinado aos profissionais de saúde, o encontro tem como principal objetivo promover a formação médica contínua e o debate multidisciplinar sobre as doenças do foro digestivo, nomeadamente o cancro gástrico, envolvendo médicos e enfermeiros, e outros profissionais de saúde.

Segundo a ULS Médio Ave, o interesse passa por melhorar a qualidade dos cuidados prestados aos utentes, contribuindo para a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado da patologia digestiva da população.

Após a sessão de abertura, a manhã será dedicada a intervenções de vários oradores, numa vertente mais teórica. Durante a tarde, o encontro assumirá um carácter mais prático, com a realização de três workshops teórico-práticos dirigidos aos profissionais de saúde: “Ostomias de eliminação intestinal”, “Ostomias de alimentação (PEG) e preparação para exames endoscópicos” e “Quando a via oral é um problema – abordagem paliativa”.