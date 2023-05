Trofa recebe quatro distinções nos Prémios Autarquia do Ano 2023

A nova ponte sobre o Rio Ave, cujo concurso foi lançado no dia 5 de maio, com prazo de execução de quase dois anos, terá 163 metros de extensão, será erigida na zona de Carqueijoso, numa parte mais estreita do rio, a cerca de 1 km da atual ponte do Rio Ave, perto do Hospital da Trofa e da estação ferroviária.

Relativamente a uma outra adjudicação, no terreno decorrem já as obras da variante entre a Maia e a Trofa, com um troço de cerca de dez quilómetros, em perfil de 1×1, e três ligações à rede local, através da Estrada Nacional 318, junto das zonas industriais do Soeiro e da Carriça, através da Estrada Nacional 14, em Lantemil, e através da rotunda existente EN14, que irá permitir a ligação da Variante ao Interface Rodoferroviário da Trofa. Esta empreitada contempla a criação de uma ponte sobre o Rio Trofa (750 metros) e viadutos sobre a Ribeira do Arquinho (374 metros), de Vilares (264 metros), das Covas (180 metros) e sobre o Vale de S. Roque (472 metros).

O concurso público da nova ponte, lançado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, está a cargo da empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP), com valor base de 17 milhões de euros, mais do dobro do estimado inicialmente (oito milhões de euros).

De acordo com a nota emitida no concurso, a nova travessia sobre o Rio Ave permitirá melhorar as condições de segurança e acessibilidade numa zona densamente povoada e com grande dinâmica empresarial, mas fortemente condicionada pelo elevado grau de congestionamento e pressão marginal que caraterizam a atual Estrada Nacional 14, num investimento de 17 milhões de euros.