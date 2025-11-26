Região

Trofa renova distinção de Autarquia + Familiarmente Responsável

Desde 2021 que o município da Trofa é uma Autarquia + Familiarmente Responsável, distinção atribuída pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR). A bandeira foi entregue esta quarta-feira, 19 de novembro, numa cerimónia na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

A Autarquia da Trofa voltou a receber a distinção após avaliação dos seus projetos sociais, como o apoio prestado à maternidade e paternidade, o apoio às famílias com necessidades especiais, medidas de conciliação entre trabalho e família, serviços básicos, educação, habitação, transportes, saúde, cultura, desporto e tempo livre, e participação social.

Recorde-se que o OAFR foi criado em 2008 pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e tem como principais objetivos acompanhar, galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas em matéria de responsabilidade familiar para as famílias em geral. É o único Observatório que avalia políticas locais com esta abrangência: cobertura territorial e áreas avaliadas.

Divertimentos de Natal animam a Trofa

Trofa já está imbuída do espírito natalício. De 1 a 31 de dezembro, os Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro transformam-se num verdadeiro cenário natalício, com a casa do Pai Natal, a feira do livro, pista de gelo, árvore de Natal, mini roda, carrossel francês e outros divertimentos.

A par destas atrações, estará a praça da alimentação que reunirá várias propostas de street food; serão instaladas bancas de artesanato e produtores locais.

O presépio e o comboio de Natal, que percorre o espaço com encanto, completam este conjunto de experiências que fazem da Aldeia Natal um lugar mágico.

Sérgio Araújo, presidente da Câmara Municipal da Trofa, destaca que «a Aldeia de Natal é, para nós, um momento especial de celebração e união. Queremos que cada família, cada criança e cada visitante sinta o espírito natalício num ambiente seguro, acolhedor e cheio de vida. Este evento valoriza as nossas tradições, os nossos produtores e o envolvimento de toda a comunidade trofense. Convidamos todos a viver este Natal connosco e a criar memórias que perdurem para sempre».

O mercadinho de Natal (de 1 a 24 de dezembro), às sextas-feiras e no dia 23 de dezembro funciona entre as 20h e as 24h, enquanto aos sábados abre das 15h às 24h. Aos domingos está disponível das 15h às 20h, e no dia 24 de dezembro recebe o público entre as 10h e as 18h.

O Pai Natal estará presente de 1 a 23 de dezembro, às sextas e sábados, entre as 21h e as 23h. Aos domingos, o horário é das 16h às 19h, sendo que no dia 23 de dezembro o Pai Natal volta a marcar presença das 21h às 23h.

Os equipamentos de diversão, disponíveis de 1 a 31 de dezembro, funcionam de segunda a quinta-feira em três períodos: das 09h30 às 12h, das 14h30 às 17h e das 21h às 23h. Às sextas-feiras funcionam das 09h30 às 12h, das 14h às 17h e prolongam-se das 21h às 24h. Aos sábados estão abertos das 14h às 24h, com uma pausa das 19h às 20h, enquanto aos domingos recebem visitantes entre as 10h e as 20h, interrompendo apenas das 12h às 13h. No dia 24 de dezembro funcionam das 10h às 18h e, no dia 25, das 14h às 19h.

Com o objetivo de chegar a todas as idades, a autarquia preparou ainda um programa repleto de música, performances e o habitual Pai Natal sobre Rodas, que levará o espírito natalício a todas as freguesias do concelho.

 

Famalicão: Balcão Único regista uma média de 25 mil serviços por ano

O Balcão Único de Atendimento (BUA) da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão celebra esta quarta-feira 10 anos de prestação de serviços à comunidade.

Abriu a 26 de novembro de 2015 para centralizar todo o atendimento ao público do Município de Famalicão, garantindo, ainda, proximidade, funcionalidade e celeridade.

Os famalicenses aderiram e, atualmente, o Balcão Único de Atendimento é a principal porta de entrada para os serviços municipais. De tal forma que nos últimos anos registou uma média de 25 mil atendimentos por ano.

A experiência relatada por quem recorre frequentemente aos serviços é positiva. É o caso de Mafalda Pereira, funcionária forense. «Trouxe-me muitas vantagens, porque, como está tudo concentrado num único local, é mais fácil tratar todos os assuntos que tenho de tratar aqui na Câmara», relatou. Ideia corroborada também por Feliz Pereira, empresário, para quem «a experiência ao longo destes anos tem sido esplêndida. Sempre que surge uma necessidade ou um problema ele fica resolvido e isso é muito importante».

Para assinalar a primeira década do BUA, o presidente da Câmara passou pelos serviços na manhã desta quarta-feira, cumprimentando todos os colaboradores do serviço. O autarca famalicense, que em 2015 tinha a pasta da Modernização Administrativa, disse que o Município vai continuar a investir na digitalização e modernização administrativa, de forma a facilitar ainda mais os procedimentos e processos na ligação entre autarquia e cidadãos.

Recorde-se que o Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão está instalado nos Paços do Concelho. Está aberto ao público de segunda a quinta, das 09h00 às 17h30 (encerramento dos serviços de Tesouraria às 16h30), e à sexta, entre as 09h00 e as 12h00.

Câmara da Trofa abre inscrições para férias de crianças com necessidades específicas

O município da Trofa abriu as inscrições para “Desafios em Férias”, projeto destinado à interrupção letiva do Natal 2025, destinado apenas a crianças com necessidades especificas do 1.º e 2.º ciclo. Trata-se de uma resposta para as famílias, proporcionando às crianças com necessidades educativas especificas iniciativas lúdicas e terapêuticas, proporcionando momentos de lazer, aprendizagem e desenvolvimento integral das suas capacidades, através da ação “Explorar para Aprender”.

Na edição deste ano, estão contempladas atividades sabores de natal, expressão plástica, musical, motora, dramática, mindfulness, hipoterapia, piscina, capoeira, pilates, judo e Kickboxing.

As atividades serão dinamizadas na Escola Professor Napoleão Sousa Marques e Aquaplace – Academia Municipal da Trofa, entre os dias 17 e 30 de dezembro, das 9h00 às 17h00.

Os interessados devem contactar a Divisão de Educação da Câmara Municipal da Trofa, através do e-mail educacao@mun-trofa.pt ou presencialmente no Fórum Trofa XXI.

Famalicão: Requalificação da Escola de Seide arranca no início de 2026

Como já tinha sido anunciado, o Município de Famalicão vai avançar com a requalificação da Escola Básica de Seide e, na última reunião de Câmara, foi anunciado que as obras arrancam no início de 2026.

Com um orçamento de 1,3 milhões de euros, o projeto prevê a recuperação do edifício centenário existente, com ampliação, através da construção de um novo edifício com dois pisos, que se desenvolve como continuidade do espaço atual e com ligação ao edifício original pelo interior.

Estão previstas quatro salas de aula, salas de apoio, sala de professores, refeitório (com fabrico próprio de refeições), instalações sanitárias e sala de arrumos.

Já o espaço envolvente dos edifícios será reorganizado de forma a criar um recreio coberto, um recinto desportivo, uma horta pedagógica e espaços verdes.

Durante o decurso da obra, que está prevista arrancar no primeiro trimestre de 2026, as atividades letivas vão decorrer em instalações provisórias, localizadas num terreno contíguo à emblemática Casa de Camilo, atualmente utilizado como zona de estacionamento.

As instalações provisórias incluem quatro salas de aula, um espaço de refeitório polivalente, uma sala de professores, instalações sanitárias e área técnica.

Com um prazo de execução de 12 meses, a empreitada será assegurada pela empresa Fernando Silva & Cia, Lda.

Recorde-se que o Município de Vila Nova de Famalicão tem em curso várias intervenções, nomeadamente, no novo Centro Escolar de Brufe, a Escola Secundária Padre Benjamim Salgado (Joane), a Escola Básica n.º 1 Senador Sousa Fernandes (Vila Nova de Famalicão), e a Escola Básica nº 1 de Loureiro (Delães).

Três detenções por condução sob o efeito do álcool

Durante este fim de semana, nas cidades de Famalicão e Guimarães, a PSP deteve três pessoas, com 44, 58 e 20 anos de idade, por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei.

Submetidos ao teste acusaram uma TAS entre 1,67 e 1,80 g/l no sangue.

Dois dos detidos estiveram envolvidos em acidentes de viação.

Famalicão: PS lamenta chumbo de propostas

O Partido Socialista (PS) de Vila Nova de Famalicão lamenta o chumbo da proposta para apoiar pessoas e empresas afetadas pelo mau tempo da depressão Cláudia, com um fundo de emergência no valor de um milhão de euros. O PS propunha apoios imediatos até 2.000 euros por agregado familiar e até 3.000 euros para pequenas empresas, garantindo maior agilidade na reposição de bens essenciais e na recuperação de danos.

A proposta foi levada a reunião de Câmara na passada quinta-feira e foi rejeitada pela maioria PSD/CDS-PP.

Na mesma reunião, foi também rejeitada a proposta do PS sobre a eliminação da Taxa de Ocupação do Subsolo. O PS diz que a taxa é considera ilegal desde 2017 pelo Supremo Tribunal Administrativo e que já foi eliminada em vários municípios. A taxa é cobrada às operadoras de gás natural, que o PS entende penalizam também os consumidores.

Como já foi referido (ver outra peça), a proposta do PS para a redução do IMI para a taxa legal de 0,3% também foi rejeitada.

Para Eduardo Oliveira, presidente da Comissão Política do PS de Vila Nova de Famalicão, estas decisões revelam «uma falta de sensibilidade social e de visão estratégica por parte da maioria que governa o município. É incompreensível que a coligação PSD/CDS tenha optado por ignorar as necessidades reais das pessoas do nosso concelho ao chumbar propostas claras, justas e responsáveis. Exigimos justiça, responsabilidade e respeito pelos famalicenses».