Esta quinta-feira, dia 1 de outubro, a Câmara Municipal da Trofa, em colaboração com a ULS do Médio Ave, promove a sessão de literacia “Conversas de Saúde: Descomplicar o cancro da mama”. Uma iniciativa que vai ter lugar na Casa do Conhecimento da Trofa – Antiga Estação Rodoviária.

Dirigida ao público em geral, a iniciativa integra o programa municipal ‘Outubro Rosa’ e pretende criar um espaço de informação, esclarecimento e diálogo sobre o cancro da mama, aproximando a população dos profissionais de saúde e contribuindo para uma maior literacia sobre a doença.

A sessão propõe uma abordagem multidisciplinar, desde a prevenção, diagnóstico e acompanhamento clínico às dimensões psicológica, social e de reabilitação.

A moderação vai estar a cargo da Dra. Marta Novais Silva, do Serviço de Oncologia, e da Dra. Ana Garrido, médica de Medicina Geral e Familiar, contando ainda com a participação de profissionais de diferentes áreas da ULS Médio Ave: Dra. Vânia Castro, da Clínica da Mama; Dra. Sara Barros, do Serviço de Psicologia; Dra. Marta Pereira, médica de Medicina Geral e Familiar; Téc. Manuela Sousa, do Serviço de Fisioterapia; Enf. Cátia Lopes, Enfermeira da Clínica da Mama; e Dra. Edite Estrela, Técnica de Serviço Social.

Para Sérgio Araújo, Presidente da Câmara Municipal da Trofa, “falar de saúde é também falar de informação e de capacidade para tomar decisões mais conscientes. Queremos aproximar os profissionais de saúde da população e criar espaços onde as pessoas possam esclarecer dúvidas, conhecer melhor os diferentes desafios associados ao cancro da mama e perceber a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.”

Para mais informações, contacte a Divisão de Educação e Saúde da Câmara Municipal da Trofa, no Fórum Trofa XXI ou através do e-mail: saude@mun-trofa.pt