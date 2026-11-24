A Câmara Municipal da Trofa encerrou as comemorações do 28º aniversário do concelho com a Cerimónia de Entrega de Prémios do Concurso Lusófono – Prémio Matilde Rosa Araújo 2026, realizada nos Paços do Concelho. A iniciativa que voltou a celebrar a literatura infantil, a criatividade e a expressão artística em língua portuguesa, conta com o apoio do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua.

A edição deste ano recebeu 487 trabalhos, dos quais 448 contos e 39 ilustrações oriundas de Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Um resultado que destaca a dimensão lusófona do concurso.

Na categoria de Melhor Conto Infantil, o primeiro prémio foi atribuído a Vera Lúcia Agostinho, pela obra “Emília e o Mundo ao Contrário”, em formato impresso. Foram ainda distinguidos com Menção Honrosa, Rodrigo Santos, pelo conto “O Rio que Aprendeu a Sorrir”, em formato digital, e Pedro Miguel Gonçalves, pela obra “Uma Mesa Estranhamente Doente”, em formato impresso.

Na categoria de Melhor Ilustração, Sara dos Santos Baptista venceu o primeiro prémio, em formato impresso. As Menções Honrosas distinguiram Patrícia Duarte, em formato impresso, e Hélder Peleja, em formato digital.

Os vencedores de ambas as categorias venceram um prémio de 2500€.

Promovido pela Câmara Municipal, o Concurso Lusófono da Trofa – Prémio Matilde Rosa Araújo tem como objetivo estimular a escrita criativa, valorizar a expressão literária, criar hábitos de leitura e escrita, promover autores de língua oficial portuguesa e incentivar a ilustração na literatura infantil.

Ao longo das várias edições, o concurso já contou com a participação de mais de 7 mil autores e ilustradores provenientes de nove países da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.