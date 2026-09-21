A Câmara Municipal da Trofa promove, dia 1 de outubro, entre as 09h30 e as 13h00, no Auditório do Fórum Trofa XXI, a 6ª edição do Fórum do Ambiente dedicado ao tema “Restauro e Conservação de Ecossistemas Ribeirinhos”.

A iniciativa vai reunir especialistas, investigadores e representantes de diversos municípios ao promover a partilha de conhecimento e o debate em torno da conservação, recuperação e valorização dos rios e restantes cursos de água.

O primeiro painel, sob o tema “Estratégias e Políticas na Conservação e Restauro de Ecossistemas”, começa às 10h20, com a apresentação do “Plano Nacional de Restauro da Natureza”, por Sandra Sarmento, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

Pelas 10h40, Pedro Teiga, da Universidade do Porto, vai abordar as soluções de base natural e o restauro dos cursos de água. Às 11h00 será apresentado o Plano Estratégico de Recuperação do Rio Leça 2020/2030, da Associação de Municípios do Corredor do Rio Leça, numa intervenção de Artur Branco, moderada por Rui Cortes, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Após uma pausa, o programa prossegue às 11h40 com o segundo painel, dedicado ao tema “O Futuro do Rio Ave: Reabilitação e Melhoria da Qualidade dos Ecossistemas”.

A mesa-redonda vai contar com a participação da Vereadora da Câmara Municipal da Trofa, Isabel Cruz; Aníbal Costa, Professor Convidado da Universidade de Aveiro; a Vereadora da Câmara Municipal de Famalicão, Vânia Marçal; a Vereadora da Câmara Municipal de Santo Tirso, Ana Maria Ferreira e a Vereadora da Câmara Municipal de Vila do Conde, Carla Peixoto. A moderação ficará a cargo de José Pimenta Machado, da Agência Portuguesa do Ambiente.

A participação no VI Fórum do Ambiente é gratuita, mas a inscrição é obrigatória até ao dia 29 de setembro, através do endereço eletrónico ambiente@mun-trofa.pt.