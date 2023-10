Trofa: “Viagem no tempo com…” o empresário José Azevedo

A Nova Acrópole de Famalicão organiza, no próximo sábado, uma caminhada cultural pelas ruas da cidade. Decorrerá entre as 10 e as 13 horas, com início junto ao Museu Bernardino Machado, que é o ponto de encontro. A participação é livre com inscrição: https://forms.gle/RJ124cTJUmw9xMyt9.

Uma oportunidade de convívio, de conhecimento da história de Famalicão e de projeção do seu futuro. É convidado António Cândido de Oliveira, professor catedrático jubilado da Universidade do Minho.

As caminhadas culturais da Nova Acrópole fazem parte do projeto “Origens e Tradições de Vila Nova de Famalicão”, onde se pretende reavivar a memória da cidade e resgatar a essência de tradições e costumes que fazem a identidade famalicense. Iniciado em 2017, este projeto de voluntariado cultural já organizou mais de dez caminhadas, com destaca para a promoção da cultura castreja do concelho.

Em caso de mau tempo para a saída, mantém-se a apresentação de António Cândido de Oliveira, no Museu Bernardino Machado

Entretanto, a Nova Acrópole vai participar no Mercado do Voluntariado, que vai decorrer na Praça D. Maria II, no próximo fim de semana, das 9h30 às 18 horas. Uma mostra que contará com várias associações de voluntariado, com trabalho desenvolvido em prol da comunidade famalicense.

A Nova Acrópole Famalicão está na cidade há 8 anos, e há 44 anos em Portugal, como parte da Organização Internacional Nova Acrópole.

Desenvolve voluntariado nas áreas da Cultura e da Filosofia, com cursos de Filosofia Prática, Formação de Voluntários, Palestras e Seminários. É parceira da UNESCO, na celebração do Dia Mundial da Filosofia, que este ano será assinalado na quinta-feira, 16 de novembro.