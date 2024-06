Trofense Sofia Ferreira apresenta livro “União de facto e património”

Diogo Piçarra, Matias Damásio, Piruka e Sons do Minho nas Festas de S. Bento em Santo Tirso

Estão de regresso as Festas de S. Bento, em Santo Tirso, de 9 a 14 de julho, com reforço da animação musical protagonizada por artistas Tirsenses, mas também com grandes nomes da música portuguesa.

Diogo Piçarra vai atuar na quarta-feira, dia 10 de julho, no palco da Praça 25 de Abril a partir das 22h00.

Na quinta-feira, dia 11, a animação ficará a cargo do grupo Sons do Minho e na sexta-feira, dia 12, Piruka anima as Festas de S. Bento, também na Praça 25 de Abril.

O último de quatro grandes concertos está agendado para sábado, dia 13 de julho, com música angolana na voz de Matias Damásio.

Alberto Costa, presidente da Câmara de Santo Tirso afirma que “o programa deste ano volta a seguir o princípio de que as Festas de São Bento são, verdadeiramente, populares, com iniciativas e espetáculos para todos os públicos, garantindo também um importante retorno económico e cultural”.