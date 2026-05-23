Trotinetes: PSD quer capacete obrigatório e multas até 150 euros para quem não cumprir

Parque de estacionamento da antiga Central de Camionagem encerrado segunda e terça-feira
O parque de estacionamento gratuito da antiga Central de Camionagem de Famalicão, junto à Avenida Marechal Humberto Delgado, estará encerrado esta segunda e terça-feira, dias 25 e 26 de maio, para realização de trabalhos de limpeza, reparação e repintura dos lugares. O espaço reabre ao público na quarta-feira, dia 27 de maio.
Durante o período de intervenção, a Câmara Municipal aconselha os automobilistas a utilizarem os parques gratuitos alternativos disponíveis na cidade:
- Campo da Feira
- Casa das Artes
- Parque da Devesa – junto à Estação Rodoviária
- Parque do CITEVE
- Casa do Território
Governo baixa ligeiramente imposto dos combustíveis para poupar os portugueses com mais um aumento
O Governo vai reforçar o apoio fiscal nos combustíveis a partir de segunda-feira, devido à previsão de aumento dos preços do gasóleo e da gasolina.
O desconto aplicado através do ISP sobe ligeiramente, passando para 63,56 euros por mil litros no gasóleo e 60,40 euros na gasolina. Mesmo com este apoio, as previsões apontam para uma subida dos preços nos postos de abastecimento na próxima semana.
A medida faz parte do mecanismo criado pelo Executivo para reduzir o impacto das variações do preço do petróleo nos combustíveis vendidos em Portugal.
Hacker terá roubado dados de médico para aceder às fichas das crianças registadas no SNS
Os acessos indevidos a informações clínicas de menores no portal do SNS deverão ter sido realizados por um hacker que terá roubado os dados de um médico. A informação é avançada pelo Expresso e pela agência Lusa.
A Ordem dos Médicos confirmou ter recebido dezenas de denúncias relacionadas com a situação. Numa fase inicial, não era excluída a possibilidade de utilização indevida das credenciais pelo próprio médico, mas tudo aponta agora para uma falha de cibersegurança.
O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, revelou que o caso já foi comunicado ao Ministério Público, aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e à ULS Alto Minho.
Gasolina e gasóleo mais caros a partir da próxima segunda feira
Os combustíveis vão voltar a ficar mais caros a partir da próxima segunda feira.
Segundo a imprensa especializada, que cita fontes do setor, gasolina e gasóleo devem aumentar dois cêntimos por litro.
Fichas clínicas de crianças consultadas sem explicação por médico registado em Coimbra
Um médico registado em Miranda do Corvo estará, alegadamente, a aceder a centenas de perfis de crianças através do portal do Serviço Nacional de Saúde. A situação tornou-se pública nas últimas horas e o alerta tem vindo a ser amplamente difundido nas redes sociais.
Em Vila Nova de Famalicão há já registo de dezenas de casos em que a ficha de informação de várias crianças terá sido consultada através do perfil associado a este profissional de saúde. Muitos pais dizem ter recebido notificações de acesso aos dados clínicos dos filhos sem qualquer explicação aparente.
Até ao momento, não são conhecidas as razões para o sucedido nem existe confirmação oficial sobre a origem destes acessos.
As autoridades, nomeadamente a GNR e a PSP, já foram contactadas por vários pais que decidiram apresentar denúncia. Para já, não há qualquer reação oficial das entidades competentes relativamente ao caso.
Famalicão: Motociclista de 26 anos ferido em colisão a envolver carro
Um motociclista de 26 anos ficou ferido, na noite desta quarta-feira, na sequência de uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro de passageiros.
O acidente aconteceu cerca das 23h00, em plena N206, Avenida João XXI, na freguesia de Vermoim, Famalicão.
A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Famalicenses e transportada para o hospital local.