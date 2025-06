Trovoada e granizo colocam região sob aviso laranja: Possibilidade de “tempo severo” esta terça-feira

A região do Minho deverá enfrentar mau tempo nas próximas horas. O IPMA emitiu aviso laranja para os distritos de Braga e Viana do Castelo, válido entre as 18h de terça-feira e as 3h de quarta.

São esperados aguaceiros fortes, trovoada, queda de granizo e vento com rajadas.

Para o mesmo período, também está em vigor um aviso amarelo, devido à intensidade da chuva e à possibilidade de granizo.

O aviso laranja indica risco moderado a elevado, enquanto o amarelo aponta perigo para atividades mais sensíveis ao estado do tempo.