A trovoada já se faz sentir, esta tarde, em vários pontos de Vila Nova de Famalicão. Pelas 15h00, já eram audíveis os primeiros trovões no concelho.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o concelho sob aviso amarelo para trovoada, entre as 12h28 e as 21h00 deste sábado.

O aviso prevê condições favoráveis à ocorrência de trovoada, precipitação localmente forte, com acumulados entre 10 e 20 milímetros numa hora, granizo com diâmetro inferior a dois centímetros e rajadas de vento entre 70 e 90 km/h.