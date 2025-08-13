UD Calendário passa a ser gerida por comissão administrativa

Sem a apresentação de listas para o ato eleitoral, a União Desportiva de Calendário passa a ser gerida por uma comissão administrativa, liderada por Eduardo Oliveira. Esta estrutura integra cerca de três dezenas de pessoas, todas com ligação ao clube, e vai manter-se em funções, pelo menos, durante um ano, assegurando o funcionamento da instituição.

Apesar das alterações na liderança, a comissão administrativa garante que todos os projetos em curso vão manter-se, incluindo o trabalho desenvolvido nos escalões de formação e a participação da equipa principal no campeonato da Associação de Futebol de Braga.

Esta solução surge na sequência da ausência de consenso em torno da continuidade da equipa sénior na competição distrital, devido aos custos envolvidos, o que levou o anterior presidente, Vítor Barbosa, a não se recandidatar ao cargo.