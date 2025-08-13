Concelho

UD Calendário passa a ser gerida por comissão administrativa

Sem a apresentação de listas para o ato eleitoral, a União Desportiva de Calendário passa a ser gerida por uma comissão administrativa, liderada por Eduardo Oliveira. Esta estrutura integra cerca de três dezenas de pessoas, todas com ligação ao clube, e vai manter-se em funções, pelo menos, durante um ano, assegurando o funcionamento da instituição.

Apesar das alterações na liderança, a comissão administrativa garante que todos os projetos em curso vão manter-se, incluindo o trabalho desenvolvido nos escalões de formação e a participação da equipa principal no campeonato da Associação de Futebol de Braga.

Esta solução surge na sequência da ausência de consenso em torno da continuidade da equipa sénior na competição distrital, devido aos custos envolvidos, o que levou o anterior presidente, Vítor Barbosa, a não se recandidatar ao cargo.

Famalicão: Avaria deixa várias zonas sem água

Várias zonas do concelho de Vila Nova de Famalicão estão, esta quarta-feira, sem abastecimento de água, na sequência de uma avaria detetada no reservatório de Delães.

O problema, identificado durante a manhã, está a afetar o fornecimento em partes das freguesias de Delães, Carreira, Ruivães e Novais.

De acordo com a autarquia, os serviços municipais estão no terreno a trabalhar para repor a normalidade. A avaria encontra-se já em fase de resolução e a expectativa é que o abastecimento esteja totalmente reposto ao longo da tarde desta quarta-feira.

Famalicão: Filipe e Lamine chamados à seleção nacional

Filipe Magalhães e Lamine Fawler foram chamados pelo selecionador nacional José Lima para um estágio da seleção sub-17, que decorre entre domingo e terça-feira, na Cidade do Futebol.

Filipe Magalhães cumpre a primeira temporada ao serviço do Futebol Clube de Famalicão. O defesa joga nos sub-17 famalicenses que disputam o Campeonato Nacional da I Divisão.

Lamine Fawler faz parte dos sub-19, depois de na temporada passada se ter exibido nos sub-16 e sub-17. A recompensa veio já no final da época passada, com a estreia pela seleção nacional sub-16 no Torneio de Desenvolvimento da UEFA.

Famalicão: Hoje há futebol no Estádio Municipal

A equipa sub-23 do FC Famalicão começa esta quarta-feira a edição 2025-2026 da Liga Revelação.

A partir das 16 horas, no Estádio Municipal, recebe o Gil Vicente.

A partida é de entrada livre para os sócios e custa 5 euros para o público.

Famalicão: Idoso de 75 anos atropelado na passadeira ( Louro )

Um homem de 75 anos sofreu ferimentos ligeiros depois de ter sido colhido por um automóvel, na freguesia do Louro, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 13h30, na Rua Padre Domingos Joaquim Pereira, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicão.

A vítima foi transportada para o hospital de Famalicão.

Relvado do Tondela não tem condições e jogo com o Famalicão passa para Rio Maior

O FC Famalicão vai defrontar o CD Tondela no Estádio Municipal de Rio Maior, na 2.ª jornada da Liga Portugal Betclic 2025/26.

A mudança deve-se à falta de condições no relvado do Estádio João Cardoso, em Tondela, refere a Agência Lusa que avançou com a informação.

A partida está marcada para este sábado, às 15h30.

Mário Passos escolhe Gonçalo Peixoto para representar a juventude

O estilista famalicense Gonçalo Peixoto aceitou ser Mandatário da Juventude na recandidatura de Mário Passos à presidência da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, pela coligação “Mais Ação. Mais Famalicão” (PSD/CDS-PP).

Reconhecido no mundo da moda pela criatividade e projeção internacional, o designer de 28 anos afirma ter “um enorme orgulho em ser famalicense e na capacidade que a nossa cidade tem de se reinventar e crescer”. Explica que aceitou o convite por acreditar “em projetos que valorizam as pessoas e criam oportunidades para todos, especialmente para os mais jovens”.

Para Mário Passos, a escolha de Gonçalo Peixoto “é o exemplo vivo de uma juventude criativa, determinada e com ambição de ir mais longe”. O autarca sublinha que é “um orgulho ter ao meu lado alguém que elevou o nome de Famalicão pelo mundo” e garante que a prioridade continuará a ser “criar condições para que os jovens encontrem aqui, na nossa cidade, oportunidades para crescer, inovar e liderar o futuro”.

Licenciado pela Escola Superior de Artes e Design, Gonçalo Peixoto apresentou a sua primeira coleção em 2017, na London Fashion Week, e desde então tem marcado presença na ModaLisboa e na Milan Fashion Week. As suas criações já conquistaram destaque em revistas e lojas conceituadas, assim como junto de várias personalidades do mundo artístico.