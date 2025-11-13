UE quer travar Temu e Shein: Consumidores obrigados a pagar taxa extra em todas as encomendas

A União Europeia vai acabar com a isenção de taxas nas encomendas até 150 euros. A decisão significa que todas as compras feitas fora da UE, mesmo as mais baratas, vão passar a pagar uma taxa extra ao entrar no espaço europeu.

A medida quer travar o grande volume de produtos baratos vindos da Ásia, sobretudo de plataformas como a Temu, Shein e AliExpress, e garantir concorrência mais justa para as empresas europeias.

A nova regra deverá começar a ser aplicada até 2028, mas a Comissão Europeia quer introduzir já uma taxa provisória de cerca de dois euros por encomenda a partir de 2026.