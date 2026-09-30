O projeto «Amor de Borboleta» da Unidade Local de Saúde do Médio Ave está entre os candidatos ao “Melhor Projeto”, na 19.ª edição do Prémio de Boas Práticas em Saúde (PBPS).

Até chegar a esta etapa ultrapassou duas fases de avaliação científica (documental e in loco). Este é o último ponto do processo de avaliação. Todos os finalistas vão realizar uma apresentação oral perante o júri, que vai decorrer no dia 28 de outubro, no auditório da MEO, em Lisboa.

Para a ULS, esta distinção representa «o reconhecimento do trabalho desenvolvido e evidencia o valor de uma prática que merece ser partilhada e divulgada».

Independentemente do resultado, a ULS refere que a «chegada a esta fase é já um motivo de orgulho para a ULS do Médio Ave e demonstra o compromisso dos seus profissionais com a inovação, a qualidade e a melhoria contínua dos cuidados de saúde».