A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Ave está a pedir à população que não adie a vacina contra a gripe e a COVID-19. O apelo chega numa altura de frio e de maior circulação de vírus respiratórios, quando o risco de doença grave aumenta, sobretudo entre os idosos e as pessoas com doenças crónicas.

A instituição associou-se à campanha nacional de vacinação sazonal 2026/2027 da Direção-Geral da Saúde (DGS), que tem como mote «Arregace as mangas pela sua saúde». O objetivo é chegar a todos os utentes elegíveis e, ao mesmo tempo, aliviar a pressão sobre os serviços de saúde durante o inverno.

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“A vacinação é uma das medidas mais importantes de que dispomos para proteger a saúde da nossa população durante o inverno”, afirma Luís Vales, presidente do Conselho de Administração da ULS Médio Ave. O responsável lembra que vacinar-se não protege só quem recebe a vacina. Protege também quem está por perto, em especial os mais vulneráveis.

Repetir os bons resultados

Na época vacinal anterior, a ULS Médio Ave registou uma taxa elevada de vacinação contra a gripe e uma cobertura contra a COVID-19 acima da média nacional. A instituição quer manter esse nível de adesão.

“Queremos dar continuidade a este trabalho e garantir que a informação chega a todos, para que ninguém deixe de se vacinar por desconhecimento ou falta de esclarecimento”, sublinha Luís Vales.

Onde procurar informação

Nas próximas semanas, a campanha de sensibilização vai chegar aos hospitais e aos centros de saúde da ULS, bem como aos seus canais de comunicação. Aí vai encontrar informação sobre quem pode ser vacinado e como.

Quem estiver abrangido pelas recomendações da DGS deve vacinar-se. Em caso de dúvida, o melhor é contactar a unidade de saúde onde está inscrito.

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