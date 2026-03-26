Concelho, Região, Saúde

ULS Médio Ave cria primeiro Centro de Diagnóstico Integrado do país com TAC na comunidade

A Unidade Local de Saúde do Médio Ave (ULS) vai implementar, junto ao Centro de Saúde de Santo Tirso, o primeiro Centro de Diagnóstico Integrado (CDI) do país com Tomografia Computorizada (TAC) em contexto comunitário. Trata-se, segundo a instituição hospitalar, de um projeto inovador «que reforça a proximidade, a integração de cuidados e a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde».

O CDI tem o apoio da Câmara Municipal de Santo Tirso, representa um investimento de 1,5 milhões de euros e funcionará num edifício, com uma área aproximada de 220m2. Num único espaço, os utentes terão acesso a meios complementares de diagnóstico, incluindo TAC, radiologia convencional, ecografia, ECG, EEG, densitometria óssea e colheitas para análises clínicas.

A conclusão da obra e instalação dos equipamentos está prevista para agosto deste ano, assegurando a resposta aos utentes da Trofa e de Santo Tirso. «Este projeto representa um passo decisivo na construção de um sistema de saúde mais próximo, mais eficiente e mais integrado, colocando o cidadão no centro da resposta e garantindo acesso a meios de diagnóstico de elevada diferenciação sem necessidade de recorrer ao hospital», salienta o presidente do Conselho de Administração da ULS Médio Ave, Luís Vales.

A criação deste CDI representa, segundo a Unidade Local de Saúde do Médio Ave, «um marco na reorganização dos cuidados de saúde em Portugal, ao levar tecnologia de diagnóstico avançado para fora do contexto hospitalar, aproximando-a diretamente das populações».

A futura estrutura vai melhorar significativamente o acesso a exames de imagiologia diferenciada, reduzindo deslocações desnecessárias para outras unidades, diminuindo tempos de espera e promovendo maior rapidez na definição de estratégias terapêuticas.

O CDI contribuirá para uma melhor articulação entre cuidados de saúde primários e hospitalares, potenciando um acompanhamento mais integrado dos utentes e uma utilização mais eficiente dos recursos disponíveis.

A Câmara Municipal de Santo Tirso cede o terreno e financiamento de 500 mil euros. O presidente Alberto Costa destaca o facto da autarquia continuar empenhada melhorar a oferta de cuidados de saúde no concelho. «Acreditamos que este equipamento, ao melhorar o acesso a meios complementares de diagnóstico e ao reduzir tempos de espera, vai trazer ganhos significativos para a saúde dos nossos utentes».

 

 

Deixe um comentário

Famalicão: Chega propõe voto de louvor a Mateus Soares

Os deputados eleitos pelo Chega vão propor, na próxima reunião da Assembleia Municipal, um voto de louvor ao atleta famalicense Mateus Soares, que conquistou a medalha de ouro no Open Belgium WAKO, na categoria -70kg k1 Older Junior.

O Chega realça que o atleta, residente em Nine, é um exemplo de «dedicação, disciplina e espírito de superação». Ao mesmo tempo, sublinha que a vitória «honra o nome de Vila Nova de Famalicão e de Portugal no panorama internacional de kickboxing».

Os eleitos do Chega salientam a importância de «reconhecer publicamente os méritos dos jovens do concelho que, através do seu esforço e talento, projetam o município além-fronteiras». Acrescentam que «Mateus Soares é um orgulho para todos os famalicenses e um exemplo inspirador para a nossa juventude».

Famalicão: PS visita requalificação da esquadra da PSP

Uma comitiva socialista, liderada por Eduardo Oliveira, visitou a esquadra da PSP. Deputados municipais e vereadores foram conhecer o renovado espaço, em resultado de uma intervenção que melhorou as condições de trabalho e o atendimento à população. Também foi assinalado a falta de recursos humanos.

Recorde-se que a esquadra foi alvo de obras profundas, financiadas pelo Governo, em 1,5 milhão de euros, através de um protocolo entre a Câmara de Famalicão e o Ministério da Administração Interna. O líder socialista, quando deputado na Assembleia da República, chegou a levar a necessidade de uma intervenção a plenário.

A intervenção, reivindicada há muitos anos, foi a maior remodelação em 30 anos do edifício e a inauguração, ainda sem data, pode acontecer em meados deste ano.

Com esta visita, os socialistas falam de um momento de proximidade institucional e de acompanhamento de um investimento estruturante para o concelho, reforçando o seu compromisso «com a segurança e a valorização dos serviços públicos do concelho».

Durante o encontro, foram abordados temas como a dinâmica operacional da PSP, os desafios quotidianos da força policial e a sua capacidade de resposta face ao crescimento populacional registado em Vila Nova de Famalicão. «Foi igualmente identificado como um dos principais desafios a carência de recursos humanos». Nesse sentido, o PS comprometeu-se «a utilizar todos os meios ao seu alcance para voltar a reivindicar o reforço de efetivos, com o objetivo de melhorar as condições de segurança para os profissionais e para a população, assegurando não só os meios físicos, mas também os recursos humanos indispensáveis a uma resposta eficaz».

 

 

Famalicão: Promessa do FC Famalicão é o melhor jogador da Liga Revelação (c/vídeo)

Lamine Beye foi eleito o melhor jogador de fevereiro da Liga Revelação. O jovem médio senegalês, de 18 anos, marcou três golos no mês passado e viu reconhecido o seu desempenho por treinadores e capitães. Marcou golos ao Santa Clara, Braga e Benfica, partidas da fase de apuramento de campeão.

O jogador do FC Famalicão tem sido uma das principais figuras da equipa sub-23, sendo o melhor marcador da fase de apuramento de campeão nacional, com 5 golos.

Lamine Beye, em declarações reproduzidas pelo FC Famalicão, refere que «este prémio representa muito para mim» e que o mesmo «deve-se aos meu colegas e staff, porque sem eles não seria possível. É um grande orgulho e sinto-me muito feliz».

Descrevendo-se como «um médio box-to-box», que gosta de ter bola e marcar golos para ajudar a equipa a vencer, Lamine garante que vai continuar a trabalhar «arduamente» para chegar à equipa principal.

Em Famalicão, na primeira experiência fora do país natal, o médio admite que «a forma como foi recebido foi muito especial, pois permitiu adaptar-me rapidamente a um novo país e a uma nova realidade», ressalvando a ajuda a Ibrahima Ba.

O jogador, contratado em agosto passado por cinco épocas, começou a sua formação no RS Yoff, onde se destacou na equipa principal, e foi a revelação da Ligue 2 do Senegal na época 2023-24, assinando depois pelo AJEL de Rufisque. Na temporada seguinte, destacou-se na Ligue 1 sénior, sendo considerado uma das surpresas do campeonato e distinguido como jogador do mês de março. O seu rendimento valeu-lhe recentemente a chamada à seleção sub-20 do Senegal.

Famalicão: Benfica visita esta quinta-feira o Pavilhão Municipal

Às 19 horas desta quinta-feira, o Pavilhão Municipal é palco do encontro entre o FC Famalicão e o Benfica, atual líder do campeonato nacional de futsal. O jogo é da jornada 20 da Liga Placard e os sócios têm entrada gratuita (obrigatório levantar bilhete). O público paga 5 euros.

Faltam três jornadas para o final da fase regular e os famalicenses estão numa situação muito difícil para garantirem a manutenção. Na época de estreia da Liga Placard, a equipa famalicense está no último lugar, com 13 pontos, tantos como o Caxinas. O Fundão, a primeira equipa fora da linha de descida, tem apenas mais três pontos.

Famalicão: FORAVE aproxima alunos das empresas

Para aproximar os formandos das empresas, a Forave promoveu mais uma edição do Pitch Emprego. Participaram sete empresas associadas da escola: a Dubral, Leica Camera, Metalogalva, Continental Mabor, Celoplás, Falual Group e Aloft, que falaram diretamente com os finalistas. Apresentaram as suas áreas de atuação, necessidades de recrutamento e oportunidades de carreira.

Nesta edição, participaram alunos dos cursos de Gestão, Manutenção Industrial, Mecatrónica, Automação e Comando, Polímeros e Informática. Uma oportunidade para conhecerem o perfil que as empresas esperam dos seus colaboradores; esclarecer dúvidas e reforçar as suas perspetivas de integração no mercado de trabalho.

A iniciativa revelou-se, uma vez mais, um espaço privilegiado de networking e partilha, promovendo a empregabilidade e fortalecendo a ligação entre a formação profissional e o tecido empresarial.

Desta forma, a Escola Profissional de Lousado reforça o seu compromisso em preparar os formandos para os desafios do mundo laboral. Por isso, o Pitch Emprego continuará a afirmar-se como uma plataforma estratégica de ligação entre talento e oportunidade, contribuindo para o crescimento profissional dos participantes e para a valorização das empresas parceiras.

 

Furtos: Carros com vidros partidos na Avenida 25 de Abril no centro de Famalicão

A última noite fica marcada por mais um episódio de furtos a viaturas, desta vez, em plena Avenida 25 de Abril, no coração da cidade de Famalicão.

Os crimes terão ocorrido durante o período da madrugada. Mais uma vez foram destruídos vidros das viaturas com o objetivo de destravar as portas e aceder ao seu interior.

A Cidade Hoje sabe que a PSP tem intensificado o policiamento em algumas zonas consideradas críticas.