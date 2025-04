ULS Médio Ave procura prevenir maus tratos a crianças e jovens

«É preciso ganhar com ética» é o resumo da ação de sensibilização promovida pela AFSA – Associação de Futebol Salão Amador de VN de Famalicão, com o apoio do pelouro do Desporto do município de Famalicão. Inácio Anjos, Coordenador Regional Norte do Plano Nacional de Ética no Desporto, chamou a atenção dos presentes – de atletas, treinadores e dirigentes -de que «a vitória está nos valores, não nos resultados. Só somos vencedores quando essa vitória é conquistada de forma justa, leal, respeitadora e honesta».

Neste evento, que teve lugar na segunda-feira, na Casa das Artes, completamente lotada, Inácio Anjos vincou que «o desporto tem de ser uma escola de valores, mas que essa escola começa em casa». Por isso, mencionou que muitos dos problemas que se vivem no desporto refletem a sociedade atual.

Apelou, por isso, a uma mudança no comportamento de todos, a começar nos atletas, treinadores e dirigentes, acreditando que isso irá repercutir-se no público. De tal forma que «a nossa conduta tem de ser pedagógica para evitar o escalar da violência. Temos de educar as pessoas e isso passa por clubes e pelos dirigentes. É importante que saibamos fazer essa reflexão. A pedagogia do exemplo é o caminho, forçando a educação para os valores que é o que define a nossa personalidade. Não é algo mensurável, mas é algo que se pratica».

O vereador do Desporto na Câmara de Famalicão, Pedro Oliveira, ficou satisfeito com a forte adesão dos diferentes intervenientes desportivos, frisando o trabalho que tem sido realizado pelo município não só no desenvolvimento da atividade desportiva no concelho, mas no fomento da tolerância e do respeito entre praticantes das diversas modalidades.

Márcio Sousa, presidente da direção da AFSA, sublinhou a oportunidade desta iniciativa e agradeceu os conselhos dados pelo palestrante. O dirigente concelhio focou que a AFSA quer ser cada vez mais um exemplo no fomento da ética no desporto. «Estamos aqui a dar o pontapé de saída para um processo que nos vai levar a acolher a bandeira da ética. A tónica do trabalho de todos tem de assentar nos valores, na tolerância e no respeito. Só assim faz sentido competir», apontou Márcio Sousa.