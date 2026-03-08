Última despedida de Carlos Macedo acontece em Lousado

O fadista Carlos Macedo, faleceu este sábado, aos 79 anos.
Natural de Lousado, em Famalicão, mas a viver em Lisboa, o artista será velado na Casa Mortuária de Lousado, onde ficará em câmara ardente a partir das 18h30 de segunda-feira, 9 de março.
As cerimónias fúnebres realizam-se na terça-feira, 10 de março, pelas 15h30, na Igreja Paroquial de Lousado, onde será celebrada a missa de corpo presente. Após as cerimónias religiosas, o corpo seguirá para cremação no Crematório Central Vale do Ave.
A missa de 7.º dia está marcada para sábado, 15 de março, às 10h00, também na Igreja de Lousado.